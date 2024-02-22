Єменські хусити готуються до війни проти США у Червоному морі — Bloomberg
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Єменські хусити готуються до війни проти США у Червоному морі — Bloomberg

Єменські хусити
Джерело:  Bloomberg

Підтримувані Іраном єменські хусити готуються до тривалого протистояння зі США у Червоному морі, незалежно від того, як буде змінюватись ситуація у війні Ізраїля проти терористів ХАМАС. 

Що відомо про підготовку хуситів до протистояння зі США у Червоному морі

За інформацією журналістів видання із посиланням на власні джерела, хусити зміцнюють власний військовий та оборонний потенціал для продовження атак по кораблях, які проходять важливими торгівельними шляхами у Червоному морі.

Зокрема, за інформацією джерел, єменські терористичні угруповання за підтримки Ірану посилюють захист укриттів, з яких проводяться пуски ракет, а також займаються випробуваннями надводних та підводних дронів.

При цьому Саудівська Аравія, яка межує з Єменом і воює з хуситами більшу частину останнього десятиліття, особливо стурбована тим, що хусити можуть пошкодити основні інтернет-кабелі, що проходять по морському дну.

Журналісти видання зазначають, що наразі не має ніяких свідчень про подобний план в єменських хуситів.

Що відомо про відповідь США на атаки хуситів по кораблях у Червоному морі

17 лютого підрозділи армії США успішно атакували 3 мобільних протикорабельних крилатих ракети, 1 підводний безпілотник, 1 надводний безпілотник бойовиків-хуситів у Ємені.

Сполучені Штати Америки завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.

За даними командування, 17 лютого сили США успішно завдали ударів по:

  • трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах,

  • одному підводному безпілотнику,

  • одному надводному безпілотнику.

Командування США також заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі.

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