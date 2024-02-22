Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы готовятся к длительному противостоянию с США в Красном море, вне зависимости от того, как будет меняться ситуация в войне Израиля против террористов ХАМАС.

Что известно о подготовке хуситов к противостоянию с США в Красном море

По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, хуситы укрепляют собственный военный и оборонный потенциал для продолжения атак по кораблям, которые проходят по важным торговым путям в Красном море.

В частности, по информации источников, йеменские террористические группировки при поддержке Ирана усиливают защиту укрытий, с которых производятся пуски ракет, а также занимаются испытаниями надводных и подводных дронов.

При этом Саудовская Аравия, граничащая с Йеменом и сражающаяся с хуситами большую часть последнего десятилетия, особенно обеспокоена тем, что хуситы могут повредить основные интернет-кабели, проходящие по морскому дну.

Журналисты издания отмечают, что пока нет никаких свидетельств о подобном плане у йеменских хуситов.

Что известно об ответе США на атаки хуситов по кораблям в Красном море

17 февраля подразделения армии США успешно атаковали 3 мобильных противокорабельных крылатых ракеты, 1 подводный беспилотник, 1 надводный беспилотник боевиков-хуситов в Йемене.

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов с целью самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

По данным командования, 17 февраля силы США успешно нанесли удары по:

трех мобильных противокорабельных крылатых ракет,

одном подводном беспилотнике,

одном надводном беспилотнике.

Командование США также заявило, что определило, что ракеты и беспилотники представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США, а также торговых судов в этом районе.