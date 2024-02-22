Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы готовятся к длительному противостоянию с США в Красном море, вне зависимости от того, как будет меняться ситуация в войне Израиля против террористов ХАМАС.
Что известно о подготовке хуситов к противостоянию с США в Красном море
По информации журналистов издания со ссылкой на собственные источники, хуситы укрепляют собственный военный и оборонный потенциал для продолжения атак по кораблям, которые проходят по важным торговым путям в Красном море.
В частности, по информации источников, йеменские террористические группировки при поддержке Ирана усиливают защиту укрытий, с которых производятся пуски ракет, а также занимаются испытаниями надводных и подводных дронов.
При этом Саудовская Аравия, граничащая с Йеменом и сражающаяся с хуситами большую часть последнего десятилетия, особенно обеспокоена тем, что хуситы могут повредить основные интернет-кабели, проходящие по морскому дну.
Журналисты издания отмечают, что пока нет никаких свидетельств о подобном плане у йеменских хуситов.
Что известно об ответе США на атаки хуситов по кораблям в Красном море
17 февраля подразделения армии США успешно атаковали 3 мобильных противокорабельных крылатых ракеты, 1 подводный беспилотник, 1 надводный беспилотник боевиков-хуситов в Йемене.
Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов с целью самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.
По данным командования, 17 февраля силы США успешно нанесли удары по:
трех мобильных противокорабельных крылатых ракет,
одном подводном беспилотнике,
одном надводном беспилотнике.
Командование США также заявило, что определило, что ракеты и беспилотники представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США, а также торговых судов в этом районе.
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