Ночью 5 марта морские беспилотники ГУР МОУ поразили российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". По предварительным данным, он уничтожен.

Атака ГУР на корабль РФ "Сергей Котов". Что известно

Об атаке пишут украинские СМИ со ссылкой на свои источники в ГУР, а также российские телеграммы-каналы.

Как сообщают Z-паблики, военный катер "Сергей Котов", вероятно, стал целью ночной атаки морских беспилотников. По информации некоторых пропагандистов, судно пошло ко дну.

Так и случилось: БЭКами (безекипажными катерами — ред) атаковали патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Пока уточняю судьбу экипажа, но судно все, — пишет российский канал "Два майора". Поделиться

Впоследствии российские военкоры начали утверждать, что весь экипаж корабля выжил, однако есть раненные.

Ни ГУР, ни представители украинской власти эту атаку пока не комментировали на официальном уровне.

Атака на Крым 5 марта

Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что ночью временно оккупированный Крым подвергся атакам ракет и беспилотников.

Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения.

Мост стоит уже более 8 часов.

В отдельных российских телеграмм-каналах утверждают, что Керченский мост тоже пытались атаковать.

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Что известно о корабле РФ "Сергей Котов"

Сергей Котов – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Он является частью Черноморского флота РФ.

Его цена оценивалась в 6 миллиардов рублей.

Впервые его спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Он назван в честь участника Великой Отечественной войны – Героя Советского Союза контр-адмирала Сергея Николаевича Котова.