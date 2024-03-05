Уночі 5 березня морські безпілотники ГУР МОУ уразили російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов". За попередніми даними, він знищений.

Атака ГУР на корабель РФ "Сергій Котов". Що відомо

Про атаку пишуть українські ЗМІ з посиланням на свої джерела в ГУР, а також російські телеграм-канали.

Як повідомляють Z-пабліки, військовий катер "Сергій Котов", ймовірно, стало ціллю нічної атаки морських безпілотників. За інформацією деяких пропагандистів, судно пішло на дно.

Так і сталося: БЕКами (безекіпажними катерами — ред) атакували патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов". Поки що уточнюю долю екіпажу, але судно все, — пише російський канал "Два майора". Поширити

Згодом російські воєнкори почали стверджувати, що увесь екіпаж корабля вижив, однак є поранені.

Ані ГУР, ані представники української влади цю атаку поки не коментували на офіційному рівні.

Атака на Крим 5 березня

Окрім того, російські пропагандисти повідомляють, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників.

Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух.

Міст стоїть уже понад 8 годин.

В окремих російських телеграм-каналах стверджують, що Керченський міст також намагалися атакувати.

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