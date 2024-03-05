ГУР підтверджує знищення російського корабля "Сергій Котов" — відео

Головне управління розвідки України підтверджує свою успішну атаку на корабель РФ “Сергій Котов”, а також остаточне знищення ворожого судна.

Корабель РФ "Сергій Котов" пішов на дно

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф «cєрґєй котов», — йдеться в офіційній заяві української розвідки. Поширити

Що важливо розуміти, успішну спецоперацію ГУР вдалося реалізувати у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Окрім того, наголошується, що в результаті удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

За словами українських розвідників, вогневе ураження ворожого судна відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Варто також звернути увагу на те, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Що відомо про корабель РФ “Сергій Котов”

“Сергій Котов” – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Він є частиною Чорноморського флоту РФ.

Його вартість оцінювалася у 6 млрд рублів.

Уперше його спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. Його названо на честь учасника Великої Вітчизняної війни – Героя Радянського Союзу контр-адмірала Сергія Миколайовича Котова.