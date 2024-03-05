ГУР підтверджує знищення російського корабля "Сергій Котов" — відео

Головне управління розвідки України підтверджує свою успішну атаку на корабель РФ “Сергій Котов”, а також остаточне знищення ворожого судна.
Корабель РФ "Сергій Котов" пішов на дно
Що важливо розуміти, успішну спецоперацію ГУР вдалося реалізувати у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Окрім того, наголошується, що в результаті удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
За словами українських розвідників, вогневе ураження ворожого судна відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.
Варто також звернути увагу на те, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.
Що відомо про корабель РФ “Сергій Котов”
“Сергій Котов” – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Він є частиною Чорноморського флоту РФ.
Його вартість оцінювалася у 6 млрд рублів.
Уперше його спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. Його названо на честь учасника Великої Вітчизняної війни – Героя Радянського Союзу контр-адмірала Сергія Миколайовича Котова.
Також вказаний корабель був носієм ракет “Калібрів”.
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