Вранці 19 лютого спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, яка знаходиться в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Перші подробиці

Про те, що спалахнула нафтобаза у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, пишуть місцеві Телеграм-канали.

За попередніми даними, пожежа почалася після “прильоту”, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

На відео можна помітити величезних стовб чорного диму на нафтобазою, проте масштаби пожежі поки невідомі.

Що відомо про ситуацію у Донецькій області

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати місцеве населення, щоденно обстрілюючи, катуючи та вбиваючи мирних українців Донеччини.

Протягом поточної доби армія РФ 14 разів атакувала населені пункти у регіоні. Цю інформацію уже підтвердив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Красногорівці Покровського району окупанти поранили людину, також дістала поранення ще одна людина в Очеретиному, пошкоджено будинок. Поширити

Окрім того, наголошується, що російські загарбники завдали ударів по околицях Лиманської та Костянтинівської громад.

У Часовоярській громаді війська ворога пошкодили чотири приватні житлові будинки. Пошкоджено також будинок у Серебрянці.

У Званівській громаді російські окупанти обстріляли Переїзне і Верхньокам'янське, в Соледарській — Роздолівку і Федорівку.