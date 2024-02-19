В оккупированной Макеевке горит нефтебаза — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированной Макеевке горит нефтебаза — видео

пожар в Макеевке
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Источник:  online.ua

Утром 19 февраля вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, который находится во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

Пожар на нефтебазе в Макеевке. Первые подробности

О том, что загорелась нефтебаза во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, пишут местные Телеграмм-каналы.

По предварительным данным, пожар начался после “прилета”, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

На видео можно заметить огромный столб черного дыма над нефтебазой, однако масштабы пожара пока неизвестны.

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