В РФ заявляют об атаке беспилотников. Под атакой нефтебазы и аэродром

В нескольких регионах России заявляют об атаке беспилотников, обвиняя в этом Украину. В Курской области известно о пожаре на складе топлива.
Пожар в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на составе горюче-смазочном материале в Курске.
Он заявил, что горит резервуар с горючим. По его словам, пострадавших нет, на место отправляются оперативные службы.
Российские Телеграмм каналы отмечают, что беспилотник попал в резервуар с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината.
Атака на аэродром в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Гусев заявил, что над областью сбили якобы два дрона. По его словам, никто не пострадал.
Российские Телеграмм-каналы пишут, что беспилотник должен был атаковать военный аэродром «Балтимор», однако его сбили в нескольких километрах от него.
Также дроны якобы пытались атаковать нефтебазу в области. Обломки рухнули на территории нефтебазы.
Работа ПВО в Белгородской области.
В то же время губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в Белгородском районе системой ПВО якобы сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Атака на нефтебазы в России
5 марта на нефтебазе в Белгородской области раздался взрыв и начался пожар. По данным российских Телеграмм-каналов, была атакована Губкинская нефтебаза, где горят два резервуара.
В последний раз этот объект атаковали 15 февраля, без серьезных повреждений.
По данным украинских СМИ, взрыв являлся операцией украинской разведки.
15 февраля в Курском районе на нефтебазе возник пожар из-за атаки беспилотника. Пылал нефтяной резервуар объемом 100 тонн.
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