В РФ заявляют об атаке беспилотников. Под атакой нефтебазы и аэродром

В нескольких регионах России заявляют об атаке беспилотников, обвиняя в этом Украину. В Курской области известно о пожаре на складе топлива.

Пожар в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на составе горюче-смазочном материале в Курске.

Он заявил, что горит резервуар с горючим. По его словам, пострадавших нет, на место отправляются оперативные службы.

Российские Телеграмм каналы отмечают, что беспилотник попал в резервуар с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината.

Атака на аэродром в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Гусев заявил, что над областью сбили якобы два дрона. По его словам, никто не пострадал.

Российские Телеграмм-каналы пишут, что беспилотник должен был атаковать военный аэродром «Балтимор», однако его сбили в нескольких километрах от него.

Также дроны якобы пытались атаковать нефтебазу в области. Обломки рухнули на территории нефтебазы.

Работа ПВО в Белгородской области.

В то же время губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в Белгородском районе системой ПВО якобы сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Атака на нефтебазы в России

5 марта на нефтебазе в Белгородской области раздался взрыв и начался пожар. По данным российских Телеграмм-каналов, была атакована Губкинская нефтебаза, где горят два резервуара.

В последний раз этот объект атаковали 15 февраля, без серьезных повреждений.

По данным украинских СМИ, взрыв являлся операцией украинской разведки.

15 февраля в Курском районе на нефтебазе возник пожар из-за атаки беспилотника. Пылал нефтяной резервуар объемом 100 тонн.