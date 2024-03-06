В РФ заявляют об атаке беспилотников. Под атакой нефтебазы и аэродром
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РФ заявляют об атаке беспилотников. Под атакой нефтебазы и аэродром

нефтебаза
Читати українською
Источник:  online.ua

В нескольких регионах России заявляют об атаке беспилотников, обвиняя в этом Украину. В Курской области известно о пожаре на складе топлива.

Пожар в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на составе горюче-смазочном материале в Курске.

Он заявил, что горит резервуар с горючим. По его словам, пострадавших нет, на место отправляются оперативные службы.

Российские Телеграмм каналы отмечают, что беспилотник попал в резервуар с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината.

Атака на аэродром в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Гусев заявил, что над областью сбили якобы два дрона. По его словам, никто не пострадал.

Российские Телеграмм-каналы пишут, что беспилотник должен был атаковать военный аэродром «Балтимор», однако его сбили в нескольких километрах от него.

Также дроны якобы пытались атаковать нефтебазу в области. Обломки рухнули на территории нефтебазы.

Работа ПВО в Белгородской области.

В то же время губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в Белгородском районе системой ПВО якобы сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Атака на нефтебазы в России

5 марта на нефтебазе в Белгородской области раздался взрыв и начался пожар. По данным российских Телеграмм-каналов, была атакована Губкинская нефтебаза, где горят два резервуара.

В последний раз этот объект атаковали 15 февраля, без серьезных повреждений.

По данным украинских СМИ, взрыв являлся операцией украинской разведки.

15 февраля в Курском районе на нефтебазе возник пожар из-за атаки беспилотника. Пылал нефтяной резервуар объемом 100 тонн.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Туапсе ночью масштабно горела нефтебаза — видео
Туапсе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированной Макеевке горит нефтебаза — видео
пожар в Макеевке
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Белгородской области горит нефтебаза
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?