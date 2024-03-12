Дроны атаковали несколько областей РФ. Горят две нефтебазы — видео

В ночь с 11 на 12 марта семь российских областей атаковали беспилотники. Известно о пожарах на двух нефтебазах.
Россию атаковали беспилотники
Минобороны РФ традиционно заявляет о сбитии всех беспилотников. По его словам, 25 дронов сбили над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областей.
В то же время, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об атаке беспилотников на Кстовскую промзону, а именно на объект топливно-энергетического комплекса.
Пожар был зафиксирован на одной из установок по переработке нефти.
Российские Телеграмм-каналы сообщают о пожаре на нефтебазе "Лукойла" в городе Кстово.
В Орловской области заявляют об атаке беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса. Прошло без пострадавших.
В Белгородской области заявили, что есть повреждение линии электропередачи. Без света осталось семь населенных пунктов.
В Воронеже, Курской, Московской, Брянской и Ленинградской областях о повреждениях или пострадавших не сообщили.
Атаки дронов на Россию: что известно
10 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курске якобы работала ПВО, а "украинский беспилотник" на территории нефтебазы "упал и загорелся".
СМИ также пишут, что мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа.
8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил украинских военных в якобы атаке дронами по окрестностям села Рождественская.
Россияне сообщили, что в результате атаки дрона два человека погибли, третий — тяжело ранен. Также в результате атаки БПЛА была повреждена строительная техника.
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