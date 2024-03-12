Дроны атаковали несколько областей РФ. Горят две нефтебазы — видео

В ночь с 11 на 12 марта семь российских областей атаковали беспилотники. Известно о пожарах на двух нефтебазах.

Россию атаковали беспилотники

Минобороны РФ традиционно заявляет о сбитии всех беспилотников. По его словам, 25 дронов сбили над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областей.

В то же время, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об атаке беспилотников на Кстовскую промзону, а именно на объект топливно-энергетического комплекса.

Пожар был зафиксирован на одной из установок по переработке нефти.

Российские Телеграмм-каналы сообщают о пожаре на нефтебазе "Лукойла" в городе Кстово.

В Орловской области заявляют об атаке беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса. Прошло без пострадавших.

В Белгородской области заявили, что есть повреждение линии электропередачи. Без света осталось семь населенных пунктов.

В Воронеже, Курской, Московской, Брянской и Ленинградской областях о повреждениях или пострадавших не сообщили.

Атаки дронов на Россию: что известно

10 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курске якобы работала ПВО, а "украинский беспилотник" на территории нефтебазы "упал и загорелся".

СМИ также пишут, что мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа.

8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил украинских военных в якобы атаке дронами по окрестностям села Рождественская.

Россияне сообщили, что в результате атаки дрона два человека погибли, третий — тяжело ранен. Также в результате атаки БПЛА была повреждена строительная техника.