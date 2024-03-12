Дрони атакували кілька областей РФ. Горять дві нафтобази — відео

У ніч з 11 на 12 березня сім російських областей атакували безпілотники. Відомо про пожежі на двох нафтобазах.

Росію атакували безпілотники

Міноборони РФ традиційно заявляє про збиття всіх безпілотників. За його словами, 25 дронів збили над територіями Московської, Ленінградської, Бєлгородської, Курської, Брянської, Тульської та Орловської областей.

Водночас губернатор Нижегородської області Глеб Нікітін заявив про атаку безпілотників на Кстовську промзону, а саме на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Пожежу зафіксували на одній із установок з перероблювання нафти.

Російські Телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі «Лукойла» у місті Кстово.

В Орловській області заявляють про атаку безпілотника на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Минулося без постраждалих.

У Бєлгородській області заявили, що є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишилися сім населених пунктів.

У Воронежі, Курській, Московській, Брянській та Ленінградській областях про пошкодження чи постраждалих не повідомили.

Атаки дронів на Росію: що відомо

10 березня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську нібито працювала ППО, а "український безпілотник" на території нафтобази "впав і загорівся".

ЗМІ також пишуть, що потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

8 березня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив українських військових у нібито атаці дронами по околицях села Різдвянка.

Росіяни повідомили, що в результаті атаки дрона двоє людей загинули, третій - важко поранений. Також унаслідок атаки БПЛА було пошкоджено будівельну техніку.