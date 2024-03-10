У російському Курську спалахнула пожежа на нафтобазі після атаки дронів — відео

Влада російського Курська заявила, що на нафтобазі почалася пожежа після атаки безпілотників.
Що відомо про пожежу у Курську
Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, у Курську нібито працювала ППО, а "український безпілотник" на території нафтобази "впав і загорівся".
На місці працюють пожежники.
ЗМІ також пишуть, що потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу. Заграву від пожежі і стовп диму було видно за кілька кілометрів.
Дрони атакували Росію 10 березня
В Міноборони Росії заявили про атаку дронів у Бєлгородській області 10 березня. В атаці дронів російська сторона традиційно обвинувачує Україну.
Як звітує Міноборони РФ, була "припинена спроба" здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по невказаних об'єктах на території країни.
Напередодні у Міноборони РФ звітували, що в ніч проти 8 березня була нібито відбита масована атака безпілотників, і системи ППО працювали у кількох регіонах. Зокрема, йшлося про збиття дронів над територією Волгоградської та Бєлгородської областей.
Раніше повідомлялося, що 6 березня дрони атакували три регіони — під ударом були аеродром, склад та нафтобаза.
Також перед цим безпілотники атакували нафтобазу у Бєлгородській області. ГУР підтвердили операцію.
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