У російському Курську спалахнула пожежа на нафтобазі після атаки дронів — відео

Влада російського Курська заявила, що на нафтобазі почалася пожежа після атаки безпілотників.

Що відомо про пожежу у Курську

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, у Курську нібито працювала ППО, а "український безпілотник" на території нафтобази "впав і загорівся".

На місці працюють пожежники.

ЗМІ також пишуть, що потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу. Заграву від пожежі і стовп диму було видно за кілька кілометрів.

Дрони атакували Росію 10 березня

В Міноборони Росії заявили про атаку дронів у Бєлгородській області 10 березня. В атаці дронів російська сторона традиційно обвинувачує Україну.

Як звітує Міноборони РФ, була "припинена спроба" здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по невказаних об'єктах на території країни.

Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Бєлгородської області, — йдеться в заяві. Поширити

Напередодні у Міноборони РФ звітували, що в ніч проти 8 березня була нібито відбита масована атака безпілотників, і системи ППО працювали у кількох регіонах. Зокрема, йшлося про збиття дронів над територією Волгоградської та Бєлгородської областей.

Раніше повідомлялося, що 6 березня дрони атакували три регіони — під ударом були аеродром, склад та нафтобаза.

Також перед цим безпілотники атакували нафтобазу у Бєлгородській області. ГУР підтвердили операцію.