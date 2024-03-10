В российском Курске вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дронов – видео

Власти российского Курска заявили, что на нефтебазе начался пожар после атаки беспилотников.

Что известно о пожаре в Курске

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в Курске якобы работала ПВО, а "украинский беспилотник" на территории нефтебазы "упал и загорелся".

На месте работают пожарные.

СМИ также пишут, что мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа. Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах.

Дроны атаковали Россию 10 марта

В Минобороны России заявили об атаке дронов в Белгородской области 10 марта. В атаке дронов российская сторона традиционно обвиняет Украину.

Как отчитывается Минобороны РФ, была "прекращена попытка" совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа по неуказанным объектам на территории страны.

Очередными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в заявлении. Поделиться

Накануне в Минобороны РФ отчитывались, что в ночь на 8 марта была якобы отражена массированная атака беспилотников, и системы ПВО работали в нескольких регионах. В частности, речь шла о сбитии дронов над территорией Волгоградской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что 6 марта дроны атаковали три региона — под ударом были аэродром, состав и нефтебаза.

Также перед этим беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области. ГУР подтвердили операцию.