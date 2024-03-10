Дроны атаковали Белгородскую область РФ. Что известно

В Минобороны России заявили об атаке дронов в Белгородской области 10 марта.
Что известно об атаке дронов по территории РФ
В ведомстве страны-агрессора утверждают, что эта воздушная атака ночью 10 марта была отбита. В атаке дронов российская сторона традиционно обвиняет Украину.
Как отчитывается Минобороны РФ, была "прекращена попытка" совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа по неуказанным объектам на территории страны.
Однако примерно через полчаса в российском министерстве выпустили новое сообщение, также о работе ПВО по двум дронам в этом же регионе.
В нем говорится, что около 06:40 по местному времени также были "уничтожены два украинских беспилотника" в небе над Белгородской областью.
Россию неоднократно атакуют дроны
Накануне в Минобороны РФ отчитывались, что в ночь на 8 марта была якобы отражена массированная атака беспилотников, и системы ПВО работали в нескольких регионах. В частности, речь шла о сбитии дронов над территорией Волгоградской и Белгородской областей.
Ранее сообщалось, что 6 марта дроны атаковали три региона — под ударом были аэродром, состав и нефтебаза.
Также перед этим беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области. ГУР подтвердили операцию.
Кроме того, в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге раздались взрывы. Россияне заявляли об атаке дронов, а в сети писали, что обломки от работы российской ПВО упали в жилом массиве и повредили здание.
А днем 2 марта россияне пожаловались на атаку дрона в Брянской области. Там неизвестный дрон атаковал группу сотрудников Следственного комитета РФ. Следователь и следователь-криминалист получили ранения, а еще двое сотрудников ведомства были контужены.
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