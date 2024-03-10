Дроны атаковали Белгородскую область РФ. Что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали Белгородскую область РФ. Что известно

дрон
Читати українською
Источник:  online.ua

В Минобороны России заявили об атаке дронов в Белгородской области 10 марта.

Что известно об атаке дронов по территории РФ

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что эта воздушная атака ночью 10 марта была отбита. В атаке дронов российская сторона традиционно обвиняет Украину.

Как отчитывается Минобороны РФ, была "прекращена попытка" совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа по неуказанным объектам на территории страны.

Очередными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в заявлении.

Однако примерно через полчаса в российском министерстве выпустили новое сообщение, также о работе ПВО по двум дронам в этом же регионе.

В нем говорится, что около 06:40 по местному времени также были "уничтожены два украинских беспилотника" в небе над Белгородской областью.

Россию неоднократно атакуют дроны

Накануне в Минобороны РФ отчитывались, что в ночь на 8 марта была якобы отражена массированная атака беспилотников, и системы ПВО работали в нескольких регионах. В частности, речь шла о сбитии дронов над территорией Волгоградской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что 6 марта дроны атаковали три региона — под ударом были аэродром, состав и нефтебаза.

Также перед этим беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области. ГУР подтвердили операцию.

Кроме того, в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге раздались взрывы. Россияне заявляли об атаке дронов, а в сети писали, что обломки от работы российской ПВО упали в жилом массиве и повредили здание.

А днем 2 марта россияне пожаловались на атаку дрона в Брянской области. Там неизвестный дрон атаковал группу сотрудников Следственного комитета РФ. Следователь и следователь-криминалист получили ранения, а еще двое сотрудников ведомства были контужены.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти РФ заявили об атаке дронов на Волгоградскую область
дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ заявляют о масштабной атаке дронов на 4 области — видео
Дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британская разведка назвала новую проблему Кремля после атак украинских дронов
Минобороны Британии
Кремль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?