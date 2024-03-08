Власти РФ заявили об атаке дронов на Волгоградскую область

Россию в ночь на 8 марта атаковали дроны. В некоторых регионах якобы работала система ПВО.

Россияне жалуются на атаки дронов

Одиннадцать дронов россияне якобы уничтожили над территорией Волгоградской области. Один беспилотник, якобы, был уничтожен над территорией Белгородской области. Россияне считают, что дроны якобы были украинскими.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, — написали на канале. Поделиться

Позже Минобороны заявило об "убытии" еще 4 якобы украинских беспилотников.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в районе 07.00 по московскому времени средствами ПВО еще 4 украинских БПЛА над территорией Волгоградской области, сообщили российские СМИ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку и сообщил, что Минобороны якобы уничтожили все дроны. Число он не уточнил.

Сегодня утром была отбита атака БПЛА в Городищенском районе Волгоградской области. Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами Минобороны. Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет, – написал Бочаров. Поделиться

Губернатор Белгородской области случившееся не комментировал.

Атаки дронов по РФ

Ранее мы писали, что дроны атаковали три региона 6 марта. Под ударом были аэродром, состав и нефтебаза.

Также беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области. ГУР подтвердили операцию.