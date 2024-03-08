Власти РФ заявили об атаке дронов на Волгоградскую область

Россию в ночь на 8 марта атаковали дроны. В некоторых регионах якобы работала система ПВО.
Россияне жалуются на атаки дронов
Одиннадцать дронов россияне якобы уничтожили над территорией Волгоградской области. Один беспилотник, якобы, был уничтожен над территорией Белгородской области. Россияне считают, что дроны якобы были украинскими.
Позже Минобороны заявило об "убытии" еще 4 якобы украинских беспилотников.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку и сообщил, что Минобороны якобы уничтожили все дроны. Число он не уточнил.
Губернатор Белгородской области случившееся не комментировал.
Атаки дронов по РФ
Ранее мы писали, что дроны атаковали три региона 6 марта. Под ударом были аэродром, состав и нефтебаза.
Также беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области. ГУР подтвердили операцию.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-