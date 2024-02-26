По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, украинские военные уже долгое время успешно используют производимый в Украине БплА "Сыч".
Что известно об успешном использовании на фронте украинского БпЛА "Сыч"
Юсов отметил, что с помощью этого БПЛа украинского производства уже была уничтожена военная техника российских оккупантов на значительную сумму.
Что известно о потерях армии РФ благодаря БпЛА "Сыч"
По его словам, только операторы спецподразделений ГУР и спецназовцы с помощью этого БпЛА уничтожили вооружения и военной техники армии РФ на сумму более 100 млн долларов.
Юсов подчеркнул, что речь идет о вражеской бронетехнике и личном составе, разных дорогостоящих образцах техники, из которых каждая единица может стоить 10 млн долларов.
Среди ценнейших образцов в частности, автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель".
Он отметил, что в качестве разведывательного БПЛА дальность этого дрона составляет до 200 км.
Как ударный БпЛА, этот дрон может действовать в тылу противника на глубине до 50 километров.
Представитель ГУР также подчеркнул, что сейчас идет подготовка соответствующих операторов, в частности, у ГУР таких специалистов хватает - есть подготовленные экипажи и инструкторы.
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