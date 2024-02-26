В ГУР раскрыли детали успехов БПЛА украинского производства на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР раскрыли детали успехов БПЛА украинского производства на фронте

БпЛА ЗСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, украинские военные уже долгое время успешно используют производимый в Украине БплА "Сыч".

Что известно об успешном использовании на фронте украинского БпЛА "Сыч"

Юсов отметил, что с помощью этого БПЛа украинского производства уже была уничтожена военная техника российских оккупантов на значительную сумму.

Это очень удачная украинская технология. Сначала была презентована как разведывательная дрона, позже - модифицированная и используется эффективно как ударно-разведывательная. Украинские спецназовцы, операторы спецподразделений эффективно используют "Сыч" для того, чтобы уничтожать силы и средства, технику противника, в частности, бронетехнику, живую силу, - подчеркнул представитель ГУР.

Что известно о потерях армии РФ благодаря БпЛА "Сыч"

По его словам, только операторы спецподразделений ГУР и спецназовцы с помощью этого БпЛА уничтожили вооружения и военной техники армии РФ на сумму более 100 млн долларов.

Юсов подчеркнул, что речь идет о вражеской бронетехнике и личном составе, разных дорогостоящих образцах техники, из которых каждая единица может стоить 10 млн долларов.

Среди ценнейших образцов в частности, автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель".

Уничтоженная вражеская техника означает сохранение жизней украинцев, подчеркнул представитель ГУР.

Он отметил, что в качестве разведывательного БПЛА дальность этого дрона составляет до 200 км.

Как ударный БпЛА, этот дрон может действовать в тылу противника на глубине до 50 километров.

Это очень существенное расстояние, которое помогает отодвигать и уничтожать врага. Этот дрон устойчив к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы, и он уже много уничтожил всевозможных РЭБов, - объясняет Юсов.

Представитель ГУР также подчеркнул, что сейчас идет подготовка соответствующих операторов, в частности, у ГУР таких специалистов хватает - есть подготовленные экипажи и инструкторы.

Все, что нужно сейчас - это больше "Сычев" - отметил Юсов.

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