Вечером 25 февраля Россия атаковала Днепр ракетами и дронами. Силы ПВО сбили над городом и областью три крылатых ракеты и шесть дронов.

Работа ПВО в Днепропетровской области.

Воздушное командование «Восток» сообщило, что над Днепром ПВО сбило три Shahed и три крылатых ракеты. Позже там уточнили, что сбиты 5 Shahed.

Начальник ОВА Сергей Лысак сообщает результаты работы ПВО за этот вечер:

1 ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 — в Днепре.

В Новомосковском районе уничтожили 2 БПЛА и в Днепровском — 3.

В общей сложности приземлили 8 воздушных целей.

К сожалению, не без последствий — в Днепре повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик. Предварительно пострадали четыре человека, — сообщил Лысак. Поделиться

Ситуация в Днепропетровской области 25 февраля

Ночью бойцы ВК "Восток" уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе.

Также РФ ударила дроном-камикадзе по Никополю. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

Днем россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на машину, в которой находился мужчина. Погибшему было 57 лет.

Атака пришлась на территорию одного из предприятий. Повреждены здания, разбиты грузовики. Поделиться

Также в течение дня войска РФ дважды избивали по Никопольщине из тяжелой артиллерии и четырежды атаковали дронами.