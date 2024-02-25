Вечером 25 февраля Россия атаковала Днепр ракетами и дронами. Силы ПВО сбили над городом и областью три крылатых ракеты и шесть дронов.
Работа ПВО в Днепропетровской области.
Воздушное командование «Восток» сообщило, что над Днепром ПВО сбило три Shahed и три крылатых ракеты. Позже там уточнили, что сбиты 5 Shahed.
Начальник ОВА Сергей Лысак сообщает результаты работы ПВО за этот вечер:
1 ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 — в Днепре.
В Новомосковском районе уничтожили 2 БПЛА и в Днепровском — 3.
В общей сложности приземлили 8 воздушных целей.
Ситуация в Днепропетровской области 25 февраля
Ночью бойцы ВК "Восток" уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе.
Также РФ ударила дроном-камикадзе по Никополю. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.
Днем россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на машину, в которой находился мужчина. Погибшему было 57 лет.
Также в течение дня войска РФ дважды избивали по Никопольщине из тяжелой артиллерии и четырежды атаковали дронами.
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