Силы ПВО уничтожили над Днепром пять дронов и три крылатых ракеты
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили над Днепром пять дронов и три крылатых ракеты

Воздушное командование Восток
ПВО
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Вечером 25 февраля Россия атаковала Днепр ракетами и дронами. Силы ПВО сбили над городом и областью три крылатых ракеты и шесть дронов.

Работа ПВО в Днепропетровской области.

Воздушное командование «Восток» сообщило, что над Днепром ПВО сбило три Shahed и три крылатых ракеты. Позже там уточнили, что сбиты 5 Shahed.

Начальник ОВА Сергей Лысак сообщает результаты работы ПВО за этот вечер:

  • 1 ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 — в Днепре.

  • В Новомосковском районе уничтожили 2 БПЛА и в Днепровском — 3.

  • В общей сложности приземлили 8 воздушных целей.

К сожалению, не без последствий — в Днепре повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик. Предварительно пострадали четыре человека, — сообщил Лысак.

Ситуация в Днепропетровской области 25 февраля

Ночью бойцы ВК "Восток" уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе.

Также РФ ударила дроном-камикадзе по Никополю. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

Днем россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на машину, в которой находился мужчина. Погибшему было 57 лет.

Атака пришлась на территорию одного из предприятий. Повреждены здания, разбиты грузовики.

Также в течение дня войска РФ дважды избивали по Никопольщине из тяжелой артиллерии и четырежды атаковали дронами.

Погиб местный житель. Кроме предприятия и грузовиков, изуродованы 14 частных домов, несколько хозяйственных построек, пара гаражей, автобус. Разбиты с полдесятка солнечных панелей, повреждены линии электропередач.

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