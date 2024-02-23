Преступная армия РФ в ночь на 23 февраля нанесла удар по многоэтажке в Днепре с помощью БпЛА типа Shahed.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по многоэтажке в Днепре

По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в результате атаки БпЛА "Shahed" оккупационной армии РФ были разрушены 2 верхних этажа здания.

Очередная ночь с атакой шахедов по мирным жителям. Целью русской армии стала многоэтажка в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. В 01:00 враг ударил по дому, где спали обычные люди. В результате взрыва были разрушены верхние этажи, под завалами оказались люди, - говорится в сообщении правоохранителей. Поделиться

Полицейские вместе со спасателями и медиками сразу отправились на место происшествия. Экипажи помогали эвакуировать пострадавших и маломобильных жителей, оказывали медицинскую помощь раненым, разбирали завалы, а также спасали животных.

Что известно о погибших и пострадавших

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате попадания дрона преступной армии РФ в многоэтажку в Днепре из-под завалов извлекли тело погибшего человека.

Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре извлекли тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире, – отметил Лысак. Поделиться

Он выразил соболезнования близким погибшего.

При этом, по словам главы ОВА, поиски женщины, вероятно, находившейся дома во время удара, продолжаются.

Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, в результате чего разрушены верхние этажи.