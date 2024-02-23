Преступная армия РФ в ночь на 23 февраля нанесла удар по многоэтажке в Днепре с помощью БпЛА типа Shahed.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по многоэтажке в Днепре
По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в результате атаки БпЛА "Shahed" оккупационной армии РФ были разрушены 2 верхних этажа здания.
Полицейские вместе со спасателями и медиками сразу отправились на место происшествия. Экипажи помогали эвакуировать пострадавших и маломобильных жителей, оказывали медицинскую помощь раненым, разбирали завалы, а также спасали животных.
Что известно о погибших и пострадавших
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате попадания дрона преступной армии РФ в многоэтажку в Днепре из-под завалов извлекли тело погибшего человека.
Он выразил соболезнования близким погибшего.
При этом, по словам главы ОВА, поиски женщины, вероятно, находившейся дома во время удара, продолжаются.
Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, в результате чего разрушены верхние этажи.
Известно, что в результате атаки россиян также пострадали.
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