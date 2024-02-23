Злочинна армія РФ вніч на 23 лютого завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі за допомогою БпЛА типу “Shahed”.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по багатоповерхівці у Дніпрі
За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, внаслідок атаки БпЛА “Shahed” окупаційної армії РФ було зруйновано 2 верхні поверхи будинку.
Поліцейські разом із рятувальниками та медиками одразу попрямували на місце події. Екіпажі допомагали евакуйовувати постраждалих та маломобільних мешканців, надавали домедичну допомогу пораненим, розбирали завали, а також рятували тварин.
Що відомо про загиблих та постраждалих
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок влучання дрону злочинної армії РФ у багатоповерхівку у Дніпрі з під завалів витягли тіло загиблої людини.
Він висловив співчуття близьким загиблого.
При цьому, за словами голови ОВА, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.
Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.
Відомо, що в результаті атаки росіян також є постраждалі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-