З'явились кадри влучання армії РФ у багатоповерхівку у Дніпрі
Категорія
Україна
Дата публікації

З'явились кадри влучання армії РФ у багатоповерхівку у Дніпрі

Атака Шахеда по будинку в Дніпрі
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ вніч на 23 лютого завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі за допомогою БпЛА типу “Shahed”. 

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, внаслідок атаки БпЛА “Shahed” окупаційної армії РФ було зруйновано 2 верхні поверхи будинку.

Чергова ніч з атакою шахедів по мирних жителях. Ціллю російської армії стала багатоповерхівка в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. О 01:00 ворог вдарив по будинку, де спали звичайні люди. Внаслідок вибуху були зруйновані верхні поверхи, під завалами опинилися люди, - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські разом із рятувальниками та медиками одразу попрямували на місце події. Екіпажі допомагали евакуйовувати постраждалих та маломобільних мешканців, надавали домедичну допомогу пораненим, розбирали завали, а також рятували тварин.

Що відомо про загиблих та постраждалих

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок влучання дрону злочинної армії РФ у багатоповерхівку у Дніпрі з під завалів витягли тіло загиблої людини.

З-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі, - зазначив Лисак.

Він висловив співчуття близьким загиблого.

При цьому, за словами голови ОВА, пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.

Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.

Відомо, що в результаті атаки росіян також є постраждалі.

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