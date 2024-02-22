Армія РФ вдарила по прифронтовій ТЕС. Є поранені серед енергетиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по прифронтовій ТЕС. Є поранені серед енергетиків

ДТЕК
ТЕС

Російські війська обстріляли ТЕС, розташовану на прифронтовій території. Поранено шістьох енергетиків.

Російські війська вдарили по прифронтовій ТЕС

Сьогодні Росія атакувала прифронтову ТЕС. Шістьох наших колег поранено. Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні, — йдеться в повідомленні.

Водночас серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції.

В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки, — констатують в ДТЕК.

Обстріли ТЕС в Україні

У Росії стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно ворогом близько 40 разів. Наприклад, на початку січня 2024 року загарбники атакували підстанцію та ТЕС — тоді без світла залишилася шахта та гірники під землею, почалася пожежа.

Нагадаємо, 12 листопада 2023 року повідомлялося, що за останні три тижні РФ тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Тоді під обстріл також потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.

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