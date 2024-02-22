Армія РФ вдарила по прифронтовій ТЕС. Є поранені серед енергетиків

Російські війська обстріляли ТЕС, розташовану на прифронтовій території. Поранено шістьох енергетиків.
Російські війська вдарили по прифронтовій ТЕС
Водночас серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції.
Обстріли ТЕС в Україні
У Росії стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно ворогом близько 40 разів. Наприклад, на початку січня 2024 року загарбники атакували підстанцію та ТЕС — тоді без світла залишилася шахта та гірники під землею, почалася пожежа.
Нагадаємо, 12 листопада 2023 року повідомлялося, що за останні три тижні РФ тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Тоді під обстріл також потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.
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