Україна тестує свої безпілотники одразу на фронті — Камишін

Запуск українських безпілотників

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів журналісту видання TIME Саймону Шустеру про те, як запускають безпілотники, які вражають цілі в російських містах.

Кожен день світ бачить результати українських атак по російським військовим об’єктах, проте світ не бачить способів розміщення українських безпілотників, що зазвичай відбувається глухої ночі на секретних базах.

Видання пише, що бази настільки ретельно охороняються, що, окрім солдатів, які ними керують, лише кільком цивільним інженерам зазвичай дозволяється спостерігати за запусками, роблячи ретельні записи та вимірювання того, як функціонує зброя, як її використовують війська та будь-які випадки, які виникають відбуваються під час запусків

У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні. Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми, вносячи корективи та покращуючи на цьому шляху, — каже Камишін TIME. Поширити

Такі експерименти, проведені під наглядом Камишіна та його міністерства, як допускає TIME, визначать наступний етап війни.

Виробництво української зброї

За наказом президента Володимира Зеленського українці почали намагатися зменшити свою залежність від західної зброї, виробляючи більше власної. Поширити

Камишін каже, що майже всі останні удари по цілях у Росії були нанесені не з іноземних запасів, а з українських фабрик і підпільних майстерень.

Здатність України виробляти достатньо зброї для власної армії буде центральною в її поточній стратегії перемоги над росіянами.

Проте для здійснення цієї стратегії Україні потрібно буде поєднати свою стару та пошарпану збройову промисловість із передовими конструкціями зброї та можливостями західних союзників, особливо Сполучених Штатів.

Згідно із законодавством США, президент Джо Байден має право видавати ліцензії, які допоможуть розпочати виробництво зброї в Україні без схвалення Конгресу США.

Однак це рішення має пройти процедуру схвалення в уряді США, також Україні знадобляться мільярди доларів допомоги для відновлення своєї збройової промисловості.