Украина тестирует свои беспилотники прямо на фронте — Камышин

Зимой Украина начала новый этап войны, резко увеличив атаки беспилотников по тыловым и приграничным областям России.

Запуск украинских беспилотников

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал журналисту издания TIME Саймону Шустеру о том, как запускают беспилотники, поражающие цели в российских городах.

Каждый день мир видит результаты украинских атак по российским военным объектам, однако мир не видит способов размещения украинских беспилотников, что обычно происходит глухой ночью на секретных базах.

Издание пишет, что базы настолько тщательно охраняются, что, кроме солдат, управляемых ими, лишь нескольким гражданским инженерам обычно разрешается наблюдать за запусками, делая тщательные записи и измерения того, как функционирует оружие, как его используют войска и любые случаи, которые возникают происходят во время запусков

У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне. Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, внося коррективы и улучшая на этом пути, — говорит Камышин TIME. Поделиться

Такие эксперименты, проведенные под наблюдением Камышина и его министерства, как допускает TIME, определят следующий этап войны.

Производство украинского оружия

По приказу президента Владимира Зеленского украинцы начали пытаться уменьшить свою зависимость от западного оружия, производя больше собственного. Поделиться

Камышин говорит, что почти все последние удары по целям в России были нанесены не из иностранных запасов, а с украинских фабрик и подпольных мастерских.

Способность Украины производить достаточное количество оружия для собственной армии будет центральной в ее текущей стратегии победы над россиянами.

Однако для осуществления этой стратегии Украине нужно будет соединить свою старую и потрепанную оружейную промышленность с передовыми конструкциями оружия и возможностями западных союзников, особенно Соединенных Штатов.

Согласно законодательству США президент Джо Байден имеет право выдавать лицензии, которые помогут начать производство оружия в Украине без одобрения Конгресса США.

Однако это решение должно пройти процедуру одобрения в правительстве США, а также Украине понадобятся миллиарды долларов помощи для восстановления своей оружейной промышленности.