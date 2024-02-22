Армия РФ ударила по прифронтовой ТЭС. Есть раненые среди энергетиков

Российские войска ударили по прифронтовой ТЭС

Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС. Шестерых наших коллег ранены. Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу, — говорится в сообщении. Поделиться

В то же время, серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции.

В эти минуты ликвидируем последствия атаки, — констатируют в ДТЭК.

Обстрелы ТЭС в Украине

В России стала обыкновенной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанция ДТЭК была обстреляна врагом около 40 раз. Например, в начале января 2024 захватчики атаковали подстанцию и ТЭС — тогда без света осталась шахта и горняки под землей, начался пожар.

Напомним, 12 ноября 2023 года сообщалось, что за последние три недели РФ трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Тогда под обстрелы также попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.