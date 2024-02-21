Армия РФ сбросила авиабомбы на приграничье Харьковской области. Есть погибший и раненый

Армия РФ сбросила авиабомбы на приграничье Харьковской области

По данным прокуратуры, около 12:40 Россия из минометов и артиллерии ударила по селу Ивановка. В результате был ранен 52-летний мирный житель.

Позже около 14:00 враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная. Там погиб мирный житель. Однако его личность еще не установлена.

Около 15:00 российские военнослужащие обстреляли село Ольховатко. В результате этого там разрушены и повреждены жилые дома. Без пострадавших. Предварительно установлено, что враг применил две управляемые авиационные бомбы.

Ситуация в Харьковской области

Следует отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же, продолжаются бои на Купянском направлении.

Напомним, 28 января спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.