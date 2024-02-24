В Днепре завершили спасательные работы после атаки дрона РФ по многоэтажке

Армия РФ ночью на 23 февраля нанесла удар по многоэтажке в Днепре с помощью БпЛА типа Shahed. В результате атаки погибли два человека.
В Днепре возросло число погибших в результате атаки РФ
Как сообщили в ГСЧС, 24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку.
В результате вражеского удара погиб мужчина и женщина. Чрезвычайники извлекли тела людей из-под завалов.
Травмированы 7 человек, из которых 2 госпитализированы в больницу.
Что известно об атаке РФ по многоэтажке
Напомним, 23 февраля Россия атаковала БПЛА девятиэтажный жилой дом в Днепре.
По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в результате атаки БпЛА "Shahed" оккупационной армии РФ были разрушены 2 верхних этажа здания.
Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, в результате чего разрушены верхние этажи.
Известно, что в результате атаки россиян также пострадали.
Также повреждено 5 транспортных средств, которые находились на прилегающей территории дома.
Во время ночной атаки 23 февраля силы ПВО сбили 23 из 31 беспилотников Shahed в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.
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