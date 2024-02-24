В Днепре завершили спасательные работы после атаки дрона РФ по многоэтажке

Армия РФ ночью на 23 февраля нанесла удар по многоэтажке в Днепре с помощью БпЛА типа Shahed. В результате атаки погибли два человека.

В Днепре возросло число погибших в результате атаки РФ

Как сообщили в ГСЧС, 24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку.

В результате вражеского удара погиб мужчина и женщина. Чрезвычайники извлекли тела людей из-под завалов.

Травмированы 7 человек, из которых 2 госпитализированы в больницу.

Что известно об атаке РФ по многоэтажке

Напомним, 23 февраля Россия атаковала БПЛА девятиэтажный жилой дом в Днепре.

По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в результате атаки БпЛА "Shahed" оккупационной армии РФ были разрушены 2 верхних этажа здания.

Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, в результате чего разрушены верхние этажи.

Известно, что в результате атаки россиян также пострадали.

Также повреждено 5 транспортных средств, которые находились на прилегающей территории дома.