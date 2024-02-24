У Дніпрі завершили рятувальні роботи після атаки дрона РФ по багатоповерхівці

Армія РФ вніч на 23 лютого завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі за допомогою БпЛА типу “Shahed”. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Як повідомили в ДСНС, 24 лютого о 08:00 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в дев’ятиповерхівку.

Внаслідок ворожого удару загинув чоловік і жінка. Надзвичайники дістали тіла людей з-під завалів.

Травмовано 7 людей, з яких 2 госпіталізовано до лікарні.

Що відомо про атаку РФ по багатоповерхівці

Нагадаємо, 23 лютого Росія атакувала БПЛА дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі.

За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, внаслідок атаки БпЛА “Shahed” окупаційної армії РФ було зруйновано 2 верхні поверхи будинку.

Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.

Відомо, що в результаті атаки росіян також є постраждалі.

Також було пошкоджено 5 транспортних засобів, які знаходились на прилеглій території будинку.