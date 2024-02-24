У Дніпрі завершили рятувальні роботи після атаки дрона РФ по багатоповерхівці

Армія РФ вніч на 23 лютого завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі за допомогою БпЛА типу “Shahed”. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Як повідомили в ДСНС, 24 лютого о 08:00 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в дев’ятиповерхівку.
Внаслідок ворожого удару загинув чоловік і жінка. Надзвичайники дістали тіла людей з-під завалів.
Травмовано 7 людей, з яких 2 госпіталізовано до лікарні.
Що відомо про атаку РФ по багатоповерхівці
Нагадаємо, 23 лютого Росія атакувала БПЛА дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі.
За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, внаслідок атаки БпЛА “Shahed” окупаційної армії РФ було зруйновано 2 верхні поверхи будинку.
Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.
Відомо, що в результаті атаки росіян також є постраждалі.
Також було пошкоджено 5 транспортних засобів, які знаходились на прилеглій території будинку.
Під час нічної атаки 23 лютого сили ППО збили 23 з 31 безпілотників «Shahed» у межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської і Харківської областей.
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