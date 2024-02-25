Вечером, 25 февраля, преступная армия РФ совершила массированную ракетную атаку по территории Днепропетровской области. Взрывы раздались в пригороде Днепра.

Что известно о вечерней ракетной атаке преступной армии РФ по Украине

В 21:17 представители командования Воздушных сил сообщили о движении выпущенной российскими оккупантами ракеты в направлении Павлограда и Днепра.

Через несколько минут появилась информация уже о нескольких ракетах, выпущенных оккупантами в направлении Днепра.

По информации "Общественного", в пригороде Днепра по меньшей мере дважды раздались взрывы.

Кроме того, ранее воздушные силы сообщали о БПЛА в северной части Днепропетровской области. Пока там все еще объявлена воздушная тревога.

Позже военные проинформировали, что в пригороде Днепра были замечены враждебные "Shahed".

Кроме этого, представители Офиса генпрокурора сообщили, что преступная армия РФ обстреляла Никополь.

В результате вражеской атаки погибли два человека.

В результате вражеских обстрелов погиб 57-летний местный житель, который в тот момент находился в грузовике на территории одного из предприятий города.

Что известно о последствиях атак армии по другим регионам Украины

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате обстрела российскими оккупантами региона в течение 25 января погибли 2 человека.

Армия РФ обстреляла один из населённых пунктов Бериславского района.

В результате взрыва снарядов во дворе собственного дома погибли 44-летний мужчина и женщина 62 лет.

Российская армия убила двух жителей села Тягинка. Оккупанты днем обстреляли населенный пункт, - отметил Прокудин. Поделиться

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров также сообщил, что в результате обстрела региона армией РФ погиб один человек и еще трое получили ранения.

1 человек погиб и 3 ранены. Таковы последствия вражеского удара по фермерскому хозяйству в селе Малышевка Широковского общества, - отметил Федоров. Поделиться

В результате ракетной атаки взрывы также прогремели в Кропивницком на территории Кировоградской области.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область снова пережила массированную российскую ракетную атаку. Однако в результате обстрела никто не пострадал.

В 18.49 в СМИ заявили о взрыве в Полтаве.

Тем временем Воздушные силы предупредили о двух ракетах в направлении Кропивницкого. О первой ракете стало известно в 18:48, а о второй – в 18:52.

В 19.14 ракетная опасность возникла также и для Одесской области.