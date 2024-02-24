Силы ПВО сбили 12 дронов и две крылатые ракеты во время атаки РФ по Украине

Россияне в ночь на 24 февраля запустили 12 дронов-камикадзе и ракеты Х-59 для ударов по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все вражеские беспилотники.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ по Украине

Отмечается, что ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено все 12 дронов-камикадзе.

Как рассказали позже в командовании Воздушных сил ВСУ, кроме 12 дронов-камикадзе, также захватчики в ночь на 24 февраля атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей, говорится в сообщении защитников неба. Поделиться

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины, добавили защитники неба.

Что известно об атаке РФ по Украине

Вечером 23 февраля враг направил "Шахеды" из акватории Черного моря для ударов по нашей стране. Силами ПВО ВСУ удалось сбить 12 дронов-камикадзе врага, а боевая работа велась в трех областях.

Так, два ударных беспилотника уничтожили над Николаевской областью, пять – в Кировоградской области и еще пять – над Одесской областью.

Кроме того, параллельно с дроновой атакой российские террористы применили и управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря.

Военные отметили, что две ракеты были уничтожены силами ПВО в Кировоградской области.

Добавим, что поздним вечером 23 февраля стало известно, что в Кировоградской области в Кропивницком были слышны звуки взрывов.