Сили ППО збили 12 дронів та дві крилаті ракети під час атаки РФ по Україні

Росіяни у ніч проти 24 лютого запустили 12 дронів-камікадзе та ракети Х-59 для ударів по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені усі ворожі безпілотники.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ по Україні

Зазаначається, що вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу "Shahed". Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе.

Як розповіли пізніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ, окрім 12 дронів-камікадзе, також загарбники у ніч проти 24 лютого атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59.

В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей, - йдеться в повідомленні захисників неба. Поширити

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, додали захисники неба.

Що відомо про атаку РФ по Україні

Увечері 23 лютого ворог спрямував "Шахеди" з акваторії Чорного моря для ударів по нашій країні. Силами ППО ЗСУ вдалося збити 12 дронів-камікадзе ворога, а бойова робота велася у трьох областях.

Так, два ударні беспілотники знищили над Миколаївською областю, п'ять - у Кіровоградській області і ще п'ять - над Одеською областю.

Крім того, паралельно з дроновою атакою російські терористи застосували і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.

Військові зазначили, що дві ракети були знищені силами ППО на Кіровоградщині.

Додамо, що пізно ввечері 23 лютого стало відомо, що в Кіровоградській області в Кропивницькому було чути звуки вибухів.