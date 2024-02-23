Сили ППО збили 23 "шахеди" під час атаки РФ по Україні

Росія у ніч проти 23 лютого атакувала Україну ударними дронами та ракетами кількох типів. Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася у чотирьох областях.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ по Україні

Зазначається, що загалом росіяни запустили по Україні 31 "Шахед", з яких 23 були збиті ППО ЗСУ.

Крім дронів-камікадзе, ворог атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей, — передали захисники неба. Поширити

Що відомо про атаку РФ по Україні 23 лютого

Ворожі літаки РФ вночі запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Пізніше в Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти для ударів по Одеській області застосували ударні дрони типу Shahed-131/136, а також із літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П та Х-22.

Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 9 дронів-камікадзе росіян. Зазначається, що один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Спочатку були дані про одного загиблого, і також повідомлялося, що всередині ще могли бути люди.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв в Одесі збільшилась до трьох осіб.

Додамо, після опівночі у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про фіксацію ворожих ударних безпілотників "Шахед". Зокрема, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку Дніпра та області. Пізніше вибухи також пролунали у Дніпрі.