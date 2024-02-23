Сили ППО збили 23 "шахеди" під час атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 23 "шахеди" під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Росія у ніч проти 23 лютого атакувала Україну ударними дронами та ракетами кількох типів. Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася у чотирьох областях.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ по Україні

Зазначається, що загалом росіяни запустили по Україні 31 "Шахед", з яких 23 були збиті ППО ЗСУ.

Крім дронів-камікадзе, ворог атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей, — передали захисники неба.

Що відомо про атаку РФ по Україні 23 лютого

Ворожі літаки РФ вночі запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Пізніше в Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти для ударів по Одеській області застосували ударні дрони типу Shahed-131/136, а також із літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П та Х-22.

Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 9 дронів-камікадзе росіян. Зазначається, що один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Спочатку були дані про одного загиблого, і також повідомлялося, що всередині ще могли бути люди.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв в Одесі збільшилась до трьох осіб.

Додамо, після опівночі у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про фіксацію ворожих ударних безпілотників "Шахед". Зокрема, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку Дніпра та області. Пізніше вибухи також пролунали у Дніпрі.

Місцева влада вже під ранок повідомила, що в Дніпрі через попадання ворожого "Шахеда" в багатоповерхівку кількість постраждалих загалом досягла восьми людей. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

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Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеська область

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