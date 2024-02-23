Силы ПВО сбили 23 "шахеда" во время атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 23 "шахеда" во время атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Россия в ночь на 23 февраля атаковала Украину ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ по Украине

Отмечается, что всего россияне запустили по Украине 31 "Шахед", из которых 23 были сбиты ПВО ВСУ.

Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей, передали защитники неба.

Что известно об атаке РФ по Украине 23 февраля

Вражеские самолеты РФ ночью запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

Позже в Силах обороны юга Украины рассказали, что оккупанты для ударов по Одесской области применили ударные дроны типа Shahed-131/136, а также из самолетов тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22. .

Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 9 дронов-камикадзе россиян. Отмечается, что один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и привел к разрушению и пожару. Первоначально были данные об одном погибшем, и также сообщалось, что внутри еще могли быть люди.

Позже стало известно, что количество жертв в Одессе увеличилось до трех человек.

Добавим, после полуночи в воздушных силах ВСУ также предупреждали о фиксации вражеских ударных беспилотников "Шахед". В частности, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении Днепра и области. Позже взрывы также прогремели в Днепре.

Местные власти уже под утро сообщили, что в Днепре из-за попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку количество пострадавших в общей сложности достигло восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

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Олег Кипер / Одесская ОВА
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