Силы ПВО сбили 23 "шахеда" во время атаки РФ по Украине

Россия в ночь на 23 февраля атаковала Украину ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.
Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ по Украине
Отмечается, что всего россияне запустили по Украине 31 "Шахед", из которых 23 были сбиты ПВО ВСУ.
Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.
Что известно об атаке РФ по Украине 23 февраля
Вражеские самолеты РФ ночью запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.
Позже в Силах обороны юга Украины рассказали, что оккупанты для ударов по Одесской области применили ударные дроны типа Shahed-131/136, а также из самолетов тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22. .
Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 9 дронов-камикадзе россиян. Отмечается, что один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и привел к разрушению и пожару. Первоначально были данные об одном погибшем, и также сообщалось, что внутри еще могли быть люди.
Позже стало известно, что количество жертв в Одессе увеличилось до трех человек.
Добавим, после полуночи в воздушных силах ВСУ также предупреждали о фиксации вражеских ударных беспилотников "Шахед". В частности, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении Днепра и области. Позже взрывы также прогремели в Днепре.
Местные власти уже под утро сообщили, что в Днепре из-за попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку количество пострадавших в общей сложности достигло восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
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