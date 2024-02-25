Ввечері, 25 лютого злочинна армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по території Дніпропетровської області. Вибухи пролунали у передмісті Дніпра.
Що відомо про вечірню ракетну атаку злочинної армії РФ по Україні
О 21:17 представники командування Повітряних сил повідомили про рух випущеної російськими окупантами ракети у напрямку Павлограда та Дніпра.
За кілька хвилин з’явилась інформація вже про кілька ракет, які були випущені окупантами у напрямку Дніпра.
За інформацією “Суспільного”, у передмісті Дніпра щонайменше двічі пролунали вибухи.
Крім того, раніше Повітряні сили повідомляли про БПЛА в північній частині Дніпропетровської області. Наразі там все ще оголошено повітряну тривогу.
Пізніше військові поінформували, що у передмісті Дніпра було помічено ворожі “Shahed”.
Окрім цього представники Офісу генпрокурора повідомили, що злочинна армія РФ обстріляла Нікополь.
Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.
Внаслідок ворожого обстрілу загинув 57-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував у вантажівці на території одного з підприємств міста.
Що відомо про наслідки атак армії по інших регіонах України
Глава Херсонської ОВА Олександ Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу російськими окупантами регіону протягом 25 січня загинуло 2 людини.
Армія РФ обстріляла один з населених пунктів Бериславського району.
Внаслідок вибуху снарядів на подвір'ї власного будинку загинули 44-річний чоловік та жінка 62 років.
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що внаслідок сьгоднішнього обстрілу регіону армією РФ загинула одна людина та ще троє отримали поранення.
Внаслідок ракетної атаки вибухи також пролунали у Кропивницькому на території Кіровоградської області.
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область знову пережила масовану російську ракетну атаку. Однак внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
У 18:49 у ЗМІ заявили про вибух у Полтаві.
Тим часом Повітряні сили попередили про дві ракети у напрямку Кропивницького. Про першу ракету стало відомо о 18:48, а про другу – о 18:52.
О 19:14 ракетна небезпека виникла також і для Одеської області.
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