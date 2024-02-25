Ввечері, 25 лютого злочинна армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по території Дніпропетровської області. Вибухи пролунали у передмісті Дніпра.

Що відомо про вечірню ракетну атаку злочинної армії РФ по Україні

О 21:17 представники командування Повітряних сил повідомили про рух випущеної російськими окупантами ракети у напрямку Павлограда та Дніпра.

За кілька хвилин з’явилась інформація вже про кілька ракет, які були випущені окупантами у напрямку Дніпра.

За інформацією “Суспільного”, у передмісті Дніпра щонайменше двічі пролунали вибухи.

Крім того, раніше Повітряні сили повідомляли про БПЛА в північній частині Дніпропетровської області. Наразі там все ще оголошено повітряну тривогу.

Пізніше військові поінформували, що у передмісті Дніпра було помічено ворожі “Shahed”.

Окрім цього представники Офісу генпрокурора повідомили, що злочинна армія РФ обстріляла Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 57-річний місцевий мешканець, який у той момент перебував у вантажівці на території одного з підприємств міста.

Що відомо про наслідки атак армії по інших регіонах України

Глава Херсонської ОВА Олександ Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу російськими окупантами регіону протягом 25 січня загинуло 2 людини.

Армія РФ обстріляла один з населених пунктів Бериславського району.

Внаслідок вибуху снарядів на подвір'ї власного будинку загинули 44-річний чоловік та жінка 62 років.

Російська армія вбила двох жителів села Тягинка. Окупанти вдень обстріляли населений пункт, - зазначив Прокудін. Поширити

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що внаслідок сьгоднішнього обстрілу регіону армією РФ загинула одна людина та ще троє отримали поранення.

1 людина загинула і 3 поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади, - зазначив Федоров. Поширити

Внаслідок ракетної атаки вибухи також пролунали у Кропивницькому на території Кіровоградської області.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область знову пережила масовану російську ракетну атаку. Однак внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

У 18:49 у ЗМІ заявили про вибух у Полтаві.

Тим часом Повітряні сили попередили про дві ракети у напрямку Кропивницького. Про першу ракету стало відомо о 18:48, а про другу – о 18:52.

О 19:14 ракетна небезпека виникла також і для Одеської області.