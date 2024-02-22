РФ готується до масованого ракетного удару по Україні

Армія Російської Федерації готується до нового масованого ракетного удару по території України. Зокрема, про це свідчить вчорашній пуск ракети з Чорного моря.
Що відомо про підготовку РФ до масованого ракетного удару по Україні
За словами керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, наразі росіяни завели ракетоносії до пунктів базування. Вони споряджені і готові — "хоч не всі і не повністю".
Носії "Калібрів" зараз не в морі, але їм вистачить дві-три години, аби прибути на бойове чергування, наголосила представниця ЗСУ.
Наразі в акваторії морі перебуває два човни Чорноморського флоту. Йдеться про забезпечення контролю на надводною ситуацією і захист пункту базування, пояснила Гуменюк.
Крім того, вона згадала запуск вчорашньої ракети РФ, яку окупанти випустила з Чорного моря по Одещині. Цю атаку Гуменюк називає "типовою тактикою ворога". За її словами, точкові ракетні удари час від часу будуть відбуватися.
Російська авіація знову бомбить лінію фронту
Армія РФ масовано використовує авіацію.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.
За минулу добу противник загалом завдав 54 авіаційні удари, тобто знов повернувся до дуже масованого застосування авіації.
За його словами, на Авдіївському, Мар'їнському, частково на Новопавлівському напрямках ворог активно застосовує авіацію, а на Запорізькому напрямку — трохи менше. Він зазначив, що між Донеччиною і Запорізькою областю ці 54 удари розподіляються майже 6 до 1.
Крім того, Лиховій поінформував, що за сьогодні противник уже завдав авіаційних ударів на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине.
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