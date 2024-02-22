РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине

Армия Российской Федерации готовится к новому массированному ракетному удару по территории Украины. В частности, об этом свидетельствует пуск ракеты с Черного моря.

Что известно о подготовке РФ к массированному ракетному удару по Украине

По словам руководителя прессцентра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне завели ракетоносители в пункты базирования. Они снаряжены и готовы — "хоть не все и не полностью".

Носители "Калибров" сейчас не в море, но им хватит два-три часа, чтобы прибыть на боевое дежурство, подчеркнула представитель ВСУ.

Учитывая общую аналитику, учитывая паузу, которую выдержал враг, понимая его тяготение к сакральным датам и различные другие интерпретации, в том числе и подготовки к тем же квази-выборам, которые они так активно представляют. Можно говорить, что сейчас определенное затишье, возможно, перед следующей бурей, — говорит спикер ОК "Юг". Поделиться

В настоящее время в акватории моря находятся две лодки Черноморского флота. Речь идет об обеспечении контроля над надводной ситуацией и защите пункта базирования, пояснила Гуменюк.

Кроме того, она вспомнила о запуске вчерашней ракеты РФ, которую оккупанты выпустила из Черного моря по Одесщине. Эту атаку Гуменюк называет "типичной тактикой врага". По ее словам, точечные ракетные удары время от времени будут происходить.

На фоне того, какие потери была авиация, враг осторожно использует ее. С акватории Черного моря был нанесен ракетный удар, то есть попытка измерить готовность и плотность ПВО. Вероятно, ракета была Х-31, это противорадиолокационная ракета. Над акваторией Черного моря она потеряла состоятельность, — объяснила Гуменюк.

Российская авиация снова бомбит линию фронта

Армия РФ массированно использует авиацию.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

За минувшие сутки противник нанес 54 авиационных удара, то есть вновь вернулся к очень массированному применению авиации.

По его словам, на Авдеевском, Марьинском, частично на Новопавловском направлениях враг активно применяет авиацию, а на Запорожском направлении — поменьше. Он отметил, что между Донбасом и Запорожской областью эти 54 удара распределяются почти 6 до 1.

Кроме того, Лиховой проинформировал, что сегодня противник уже нанес авиационных ударов на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Новопокровское, Новобахмутовка, Степное, Семеновка, Орловка, Ласточкино.