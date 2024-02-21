Запорожская АЭС осталась на одной линии питания из-за обстрела РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Запорожская АЭС осталась на одной линии питания из-за обстрела РФ

Министерство энергетики Украины
ЗАЕС
Читати українською

Оккупированная РФ ЗАЭС осталась на одной линии электропитания из-за обесточивания высоковольтной линии электропередачи 330 кВ в Запорожской области в результате боевых действий.

Из-за обстрелов РФ Запорожская АЭС остается на одной линии питания

Как сообщает Минэнерго, в настоящее время в украинской энергосистеме нет дефицита, собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей.

В то же время из-за боевых действий накануне была обесточена высоковольтная линия электропередачи 330 киловатт в Запорожье.

В результате, Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. В районе продолжаются боевые действия, — говорится в строительстве.

В то же время, по данным Минэнерго, в пруду-охладителе сохраняется стабильный уровень воды, который составляет 15,59 метра, ее достаточно для обеспечения потребностей станции.

Кроме того, в результате повреждения ветряной линии в Черниговской области около 200 потребителей в двух населенных пунктах одномоментно остались без электричества.

По прогнозам Минэнерго, за эти сутки Украина может импортировать 1400 мегаватт в час и экспортировать 3000 МВт*ч.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

В начале марта 2022 года российские войска оккупировали Энергодар и ЗАЭС.

По состоянию на сентябрь 2023 года, по данным президента "Энергоатома" Котина, на станции оставались работать 822 украинских атомщика.

Российские оккупанты неоднократно похищали украинских работников и пытали их. Также россияне разместили мины по периметру территории станции.

Пять из шести реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки. Энергоблок №4 находится в режиме «горячей остановки», чтобы производить энергию для оккупированного города Энергодар.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На оккупированной Россией ЗАЭС наблюдается деградация оборудования — Галущенко
ЗАЭС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия заминировала ЗАЭС — МАГАТЭ
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Энергоатоме" предупредили о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС
НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?