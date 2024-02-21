Запорожская АЭС осталась на одной линии питания из-за обстрела РФ

Оккупированная РФ ЗАЭС осталась на одной линии электропитания из-за обесточивания высоковольтной линии электропередачи 330 кВ в Запорожской области в результате боевых действий.

Из-за обстрелов РФ Запорожская АЭС остается на одной линии питания

Как сообщает Минэнерго, в настоящее время в украинской энергосистеме нет дефицита, собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей.

В то же время из-за боевых действий накануне была обесточена высоковольтная линия электропередачи 330 киловатт в Запорожье.

В результате, Запорожская атомная электростанция осталась на одной линии питания. В районе продолжаются боевые действия, — говорится в строительстве. Поделиться

В то же время, по данным Минэнерго, в пруду-охладителе сохраняется стабильный уровень воды, который составляет 15,59 метра, ее достаточно для обеспечения потребностей станции.

Кроме того, в результате повреждения ветряной линии в Черниговской области около 200 потребителей в двух населенных пунктах одномоментно остались без электричества.

По прогнозам Минэнерго, за эти сутки Украина может импортировать 1400 мегаватт в час и экспортировать 3000 МВт*ч.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

В начале марта 2022 года российские войска оккупировали Энергодар и ЗАЭС.

По состоянию на сентябрь 2023 года, по данным президента "Энергоатома" Котина, на станции оставались работать 822 украинских атомщика.

Российские оккупанты неоднократно похищали украинских работников и пытали их. Также россияне разместили мины по периметру территории станции.