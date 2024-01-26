В "Энергоатоме" предупредили о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС

На подконтрольной российским оккупантам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время истекает разрешенный производителем 6-летний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах.
Что известно о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС
По словам и. председателя правления "Энергоатома" Петра Котина, дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности.
Это может привести к разрушению целостности топливных частей. Как следствие, ЗАЭС может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности, предупреждает он.
Также Котин обращает внимание, что попытки российских захватчиков поочередно переводить энергоблоки станции из состояния "холодной остановки" в "горячую" еще больше расшатывают ситуацию.
Ситуация на захваченной войсками РФ ЗАЭС
Напомним, крупнейшая в Европе украинская атомная электростанция была оккупирована российскими войсками весной 2022 года. Захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.
Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что повторяющиеся на ЗАЭС "блэкауты" могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.
В декабре 2023 года в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС в течение нескольких дней зависела от единой линии электропередачи для подачи необходимой электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и других важных функций ядерной безопасности.
Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты превратили ЗАЭС в военный объект.
20 января глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что россияне установили мины на территории Запорожской АЭС.
Также в ноябре 2023 года в "Энергоатоме" рассказали, что на ЗАЭС персонал интервентов портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что чревато ядерной аварией.
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