В "Энергоатоме" предупредили о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС

На подконтрольной российским оккупантам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время истекает разрешенный производителем 6-летний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах.

Что известно о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС

По словам и. председателя правления "Энергоатома" Петра Котина, дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности.

Это может привести к разрушению целостности топливных частей. Как следствие, ЗАЭС может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности, предупреждает он.

Также Котин обращает внимание, что попытки российских захватчиков поочередно переводить энергоблоки станции из состояния "холодной остановки" в "горячую" еще больше расшатывают ситуацию.

Не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства, — подчеркнул он. Поделиться

Ситуация на захваченной войсками РФ ЗАЭС

Напомним, крупнейшая в Европе украинская атомная электростанция была оккупирована российскими войсками весной 2022 года. Захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что повторяющиеся на ЗАЭС "блэкауты" могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

В декабре 2023 года в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС в течение нескольких дней зависела от единой линии электропередачи для подачи необходимой электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и других важных функций ядерной безопасности.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты превратили ЗАЭС в военный объект.

20 января глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что россияне установили мины на территории Запорожской АЭС.

Также в ноябре 2023 года в "Энергоатоме" рассказали, что на ЗАЭС персонал интервентов портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что чревато ядерной аварией.