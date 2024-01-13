Россияне до сих пор не допускают экспертов МАГАТЭ в реакторные залы трех блоков ЗАЭС

Россияне до сих пор не предоставили присутствующим на Запорожской АЭС экспертам МАГАТЭ доступ к реакторным залам энергоблоков №1, №2 и №6.

МАГАТЭ доложили о ситуации на ЗАЭС

Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, экспертам Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции до сих пор не предоставили доступ к реакторным залам энергоблоков №1, №2 и №6, что препятствует их способности осуществлять мониторинг ситуации по ядерной и физической безопасности на станции, а также пять конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН.

Россияне заявили, что реакторный зал якобы "опечатан". Зато предложили команде МАГАТЭ получить доступ к этой зоне примерно через неделю.

В МАГАТЭ напомнили, что в декабре 2023 года экспертам также отказали в доступе к реакторным залам энергоблоков №№ 1, 2 и 6, хотя ранее миссии имели доступ в реакторный зал любого блока, находящегося в состоянии "холодной остановки".

Эти ограничения своевременного доступа экспертов на ЗАЭС препятствуют способности МАГАТЭ независимо и эффективно оценивать состояние безопасности и защищенности, в том числе подтверждать заявленное состояние реакторных установок, бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива и связанного с ними оборудования безопасности, говорится в заявлении МАГАТЭ. Поделиться

Что известно о ЗАЭС

3 января МАГАТЭ заявило о недопуске его экспертов для проверки реакторных залов трех из шести энергоблоков оккупированной россиянами ЗАЭС — блоков 1, 2 и 6.

В заявлении агентства подчеркивают, что его эксперты впервые не допустили в реакторный зал энергоблока в "холодной остановке", где расположена активная зона реактора и отработанное топливо. Кроме того, на прошлой неделе по-прежнему был ограничен доступ к некоторым частям машинных залов ЗАЭС, в частности к помещениям блоков 3, 4 и 6. Кроме того, эксперты МАГАТЭ все еще ожидают ранее обещанного на 19 декабря 2023 года, но так и не предоставленного доступа на крыши реакторов.

Отмечается, что пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в "холодной остановке", а четвертый энергоблок находится в "горячей остановке" для производства пара и тепла, в том числе для близлежащего Энергодара.