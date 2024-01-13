Росіяни досі не допускають експертів МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС

Росіяни досі не надали присутнім на Запорізькій АЕС експертам МАГАТЕ доступ до реакторних залів енергоблоків №1, №2 та №6.

МАГАТЕ доповіли про ситуацію на ЗАЕС

Як повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, експертам Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції досі не надали доступ до реакторних залів енергоблоків №1, №2 та №6, що перешкоджає їхній здатності здійснювати моніторинг ситуації стосовно ядерної та фізичної безпеки на станції, а також п'яти конкретних принципів, встановлених Радою Безпеки ООН.

Росіяни заявили, що реакторний зал начебто "опечатаний". Натомість запропонували команді МАГАТЕ отримати доступ до цієї зони приблизно через тиждень.

У МАГАТЕ нагадали, що у грудні 2023 року експертам також відмовили в доступі до реакторних залів енергоблоків №№ 1, 2 і 6, хоча раніше місії мали доступ до реакторного залу будь-якого блока, що перебував у стані "холодного зупину".

Ці обмеження своєчасного доступу експертів на ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно та ефективно оцінювати стан безпеки та захищеності, в тому числі підтверджувати заявлений стан реакторних установок, басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива та пов'язаного з ними обладнання безпеки, — йдеться в заяві МАГАТЕ. Поширити

Що відомо про ЗАЕС

3 січня МАГАТЕ заявило про недопуск його експертів для перевірки реакторних залів трьох із шести енергоблоків окупованої росіянами ЗАЕС — блоків 1, 2 і 6.

У заяві агентства підкреслюють, що його експертів уперше не допустили в реакторну залу енергоблока в "холодній зупинці", де розташована активна зона реактора і відпрацьоване паливо. Крім того, минулого тижня, як і раніше, було обмежено доступ до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень блоків 3, 4 і 6. Крім того, експерти МАГАТЕ все ще очікують раніше обіцяного на 19 грудня 2023 року, але так і не наданого доступу на дахи реакторів.

Зазначається, що п'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в "холодній зупинці", а четвертий енергоблок перебуває в "гарячій зупинці" для виробництва пари й тепла, зокрема для прилеглого Енергодара.