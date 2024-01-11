На окупованій Росією ЗАЕС спостерігається деградація устаткування — Галущенко

Російські окупанти не проводять роботи, що необхідні для підтримки нормального функціонування обладнання на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Так, на станції спостерігається "деградація устаткування", адже ЗАЕС вже тривалий час не працює в українській енергосистемі. Тож нині "росіяни живуть ілюзією контролю ситуації".

Росіяни живуть ілюзією контролю ситуації на ЗАЕС – Галущенко

Про це 11 січня, під час поїздки до Запоріжжя повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ситуація розвивається погано і це констатуємо не тільки ми, це констатують і експерти МАГАТЕ, які постійно присутні на станції. Нещодавно, експертів агенції не допустили до реакторних залів, а це означає, що вони ховають реальний стан справ, – підкреслив міністр. Поширити

Так, за його словами на станції спостерігається "деградація устаткування". Адже ЗАЕС не працює в енергосистемі України з 2022 року:

Для такого складного устаткування, як для атомної станції, треба проводити постійні роботи з точки зору підтримання роботи. Оскільки вони не проводяться – це призводить до деградації. І те, що ми всюди говоримо, що ... росіяни живуть ілюзією контроля ситуації на Запорізькій АЕС . Поширити

Також за словами міністра енергетики, аби робити прогнози щодо подальшої роботи Запорізької АЕС, треба розуміти, чи буде станція в робочому стані після повернення Україні.

Безумовно, навіть сьогодні для того, щоб почати роботу, навіть, на одному блоці на станції потрібно проводити величезну роботу. Також не забувайте, ситуація з Каховкою вона теж впливає на роботу атомної, тому ситуація дуже складна, – наголосив він. Поширити

Щодо можливості перепідключення АЕС до енергетичної системи РФ, то Герман Галущенко відповів наступне:

Це мрія росіян. Але я не бачу, як вони можуть це зробити технічно. Поширити

Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими. РФ розміщує на майданчику станції військову техніку та боєприпаси. Обстрілюють росіяни й саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС. Також росіяни створили компанію для управління ЗАЕС. В Енергоатомі назвали це рішення "нікчемним", а також нагадали, що для ЗСУ рішення РФ про "приєднання" українських територій і ЗАЕС не має значення.

Що відомо про стан енергоблоків ЗАЕС

3 січня 2024 року у пресрелізі агенції МАГАТЕ нагадали, що п'ять з шести енергоблоків ЗАЕС залишаються в стані "холодної зупинки", тоді як четвертий – знаходиться в стані "гарячої зупинки" для виробництва пари та тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

Через дії окупантів 16 листопада на енергоблоці №5 ЗАЕС зафіксовано виток реагентів з першого контура в другий, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом". За повідомленням пресслужби, інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий стався внаслідок переведення п'ятого енергоблока ЗАЕС у стан "гарячого зупину".

28 жовтня в.о. Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що на тимчасово захопленій ЗАЕС четвертий та п'ятий енергоблоки знаходяться у стані "гарячого зупину". Крім того, за його словами, окупанти мають намір зібрати третій енергоблок, який нині знаходиться у стані ремонту.