На оккупированной Россией ЗАЭС наблюдается деградация оборудования — Галущенко

Российские оккупанты не проводят работы, необходимые для поддержания нормального функционирования оборудования на временно захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так, на станции наблюдается "деградация оборудования", ведь ЗАЭС уже длительное время не работает в украинской энергосистеме. Так что сейчас "россияне живут иллюзией контроля ситуации".

Россияне живут иллюзией контроля ситуации на ЗАЭС – Галущенко

Об этом 11 января во время поездки в Запорожье сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ситуация развивается плохо и это констатируем не только мы, это констатируют и постоянно присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ. Недавно экспертов агентства не допустили в реакторные залы, а это значит, что они скрывают реальное положение дел, – подчеркнул министр. Поделиться

Так, по его словам, на станции наблюдается "деградация оборудования". Ведь ЗАЭС не работает в энергосистеме Украины с 2022 года:

Для такого сложного оборудования, как для атомной станции, следует проводить постоянные работы с точки зрения поддержки работы. Поскольку они не производятся – это приводит к деградации. И то, что мы всюду говорим, что… россияне живут иллюзией контроля ситуации на Запорожской АЭС. Поделиться

Также по словам министра энергетики, чтобы делать прогнозы по дальнейшей работе Запорожской АЭС, нужно понимать, будет ли станция в рабочем состоянии по возвращении Украине.

Безусловно, даже сегодня для того, чтобы начать работу даже на одном блоке на станции нужно проводить огромную работу. Также не забывайте, ситуация с Каховкой она тоже влияет на атомную работу, поэтому ситуация очень сложная, – подчеркнул он. Поделиться

Относительно возможности переподключения АЭС к энергетической системе РФ, Герман Галущенко ответил следующее:

Это мечта россиян. Но я не вижу, как они могут сделать это технически. Поделиться

Что известно о ситуации на Запорожской АЭС

ЗАЭС, крупнейшая атомная станция в Европе, с 4 марта 2022 захвачена российскими военными. РФ размещает на площадке станции военную технику и боеприпасы. Обстреливают россияне и саму станцию, разрушая ЛЭП, вызывая отключение энергоблоков и обвиняя в этом ВСУ.

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Также россияне создали компанию по управлению ЗАЭС. В Энергоатоме назвали это решение "ничтожным", а также напомнили, что для ВСУ решение РФ о "присоединении" украинских территорий и ЗАЭС не имеет значения.

Что известно о состоянии энергоблоков ЗАЭС

3 января 2024 года в пресс-релизе агентства МАГАТЭ напомнили, что пять из шести энергоблоков ЗАЭС остаются в состоянии "холодной остановки", тогда как четвертый находится в состоянии "горячей остановки" для производства пара и тепла, в том числе для соседнего города Энергодар. где проживает большинство персонала станции.

Из-за действий оккупантов 16 ноября на энергоблоке № 5 ЗАЭС зафиксирована утечка реагентов из первого контура во второй, сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом". По сообщению пресс-службы, инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй произошел в результате перевода пятого энергоблока ЗАЭС в состояние "горячего останова".

28 октября и.о. Главы Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков сообщил, что на временно захваченной ЗАЭС четвертый и пятый энергоблоки находятся в состоянии "горячего останова". Кроме того, по его словам, оккупанты намерены собрать третий энергоблок, который сейчас находится в состоянии ремонта.