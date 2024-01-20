Российская армия заминировала ЗАЭС — МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально подтвердил, что российские захватчики снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию.

Ситуация в ЗАЭС. В МАГАТЭ раскрыли детали

По словам руководителя МАГАТЭ, мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением объекта, которые ранее были обнаружены командой МАГАТЭ и изъяты в ноябре 2023 года, теперь снова на месте.

Это закрытая зона, недоступная рабочему персоналу станции. Поделиться

Рафаэль Гросси обратил внимание на то, что наличие мин противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ, которые Россия постоянно нарушает.

Кроме того, сообщается, что в течение этой недели ЗАЭС на несколько часов потеряла непосредственное резервное электроснабжение реакторных блоков.

Что важно понимать, это был еще один громкий инцидент, напоминающий о постоянных рисках ядерной безопасности и защищенности на станции.

Резервное электроснабжение было восстановлено через восемь часов после того, как были введены в эксплуатацию два других резервных силовых электрических трансформатора. Поделиться

С какими проблемами может столкнуться ЗАЭС в 2024 году

Также сообщается, что специалисты МАГАТЭ обсудили с руководством ЗАЭС деятельность станции по техническому обслуживанию и проанализировали план технического обслуживания на 2024 год.

Команда МАГАТЭ не получила копию плана технического обслуживания для детального ознакомления. Однако на основе обсуждений и информации, предоставленной команде, МАГАТЭ пришло к выводу, что ЗАЭС не будет реализовывать комплексный план технического обслуживания в течение 2024 года. Поделиться

После того как в начале этой недели эксперты МАГАТЭ получили доступ в реакторный зал 6-го энергоблока, они все еще пытаются получить доступ в другие реакторные залы, однако россияне снова не дают возможность им это сделать.