Российская армия заминировала ЗАЭС — МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально подтвердил, что российские захватчики снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию.
Ситуация в ЗАЭС. В МАГАТЭ раскрыли детали
По словам руководителя МАГАТЭ, мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением объекта, которые ранее были обнаружены командой МАГАТЭ и изъяты в ноябре 2023 года, теперь снова на месте.
Рафаэль Гросси обратил внимание на то, что наличие мин противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ, которые Россия постоянно нарушает.
Кроме того, сообщается, что в течение этой недели ЗАЭС на несколько часов потеряла непосредственное резервное электроснабжение реакторных блоков.
Что важно понимать, это был еще один громкий инцидент, напоминающий о постоянных рисках ядерной безопасности и защищенности на станции.
С какими проблемами может столкнуться ЗАЭС в 2024 году
Также сообщается, что специалисты МАГАТЭ обсудили с руководством ЗАЭС деятельность станции по техническому обслуживанию и проанализировали план технического обслуживания на 2024 год.
После того как в начале этой недели эксперты МАГАТЭ получили доступ в реакторный зал 6-го энергоблока, они все еще пытаются получить доступ в другие реакторные залы, однако россияне снова не дают возможность им это сделать.
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