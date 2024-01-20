Російська армія замінувала ЗАЕС — МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі офіційно підтвердив, що російські загарбники знову замінували окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію.

Ситуація на ЗАЕС. В МАГАТЕ розкрили деталі

За славами очільника МАГАТЕ міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці.

Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції. Поширити

Рафаель Гроссі звернув увагу на те, що наявність мін суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ, які Росія постійно порушує..

Окрім того, наголошується що протягом цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків.

Що важливо розуміти, це був ще один гучний інцидент, який нагадує про постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності на станції.

Резервне електропостачання було відновлено через вісім годин після того, як були введені в експлуатацію два інших резервних силових електричних трансформатора. Поширити

З якими проблемами може зіткнутися ЗАЕС у 2024

Також повідомляється, що фахівці МАГАТЕ обговорили з керівництвом ЗАЕС діяльність станції з технічного обслуговування та проаналізували план технічного обслуговування на 2024 рік.

Команда МАГАТЕ не отримала копію плану технічного обслуговування для детального ознайомлення. Однак на основі обговорень та інформації, наданої команді, МАГАТЕ дійшло висновку, що ЗАЕС не буде реалізовувати комплексний план технічного обслуговування протягом 2024 року. Поширити

Після того, як на початку цього тижня експерти МАГАТЕ отримали доступ до реакторного залу 6-го енергоблоку, вони все ще намагаються отримати доступ до інших реакторних залів, однак росіяни знову не дають можливість їм це зробити.