Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення через обстріл РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення через обстріл РФ

Міністерство енергетики України
ЗАЕС

Окупована РФ ЗАЕС залишилася на одній лінії електроживлення через знеструмлення високовольтної лінії електропередачі 330 кВ у Запорізькій області внаслідок бойових дій.

Через обстріли РФ Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення

Як повідомляє Міненерго, наразі в українській енергосистемі немає дефіциту, власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів.

Водночас через бойові дії напередодні була знеструмлена високовольтна лінія електропередачі 330 кіловат на Запоріжжі.

У результаті Запорізька атомна електростанція залишилась на одній лінії живлення. У районі тривають бойові дії, — йдеться в зведенні.

Водночас, за даними Міненерго, у ставку-охолоджувачі зберігається стабільний рівень води, який становить 15,59 метра, її достатньо для забезпечення потреб станції.

Крім того, внаслідок пошкодження вітряної лінії на Чернігівщині близько 200 споживачів у двох населених пунктах одномоментно залишилися без електрики.

За прогнозами Міненерго, за цю добу Україна може імпортувати 1400 мегават на годину і експортувати 3000 МВт*год.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

На початку березня 2022 року російські війська окупували Енергодар та ЗАЕС.

Станом на вересень 2023 року, за даними президента «Енергоатому» Котіна, на станції залишалися працювати 822 українських атомників.

Російські окупанти неодноразово викрадали українських працівників та катували їх. Також росіяни розмістили міни по периметру території станції.

П'ять із шести реакторів ЗАЕС перебувають у режимі «холодної зупинки». Енергоблок №4 перебуває в режимі «гарячої зупинки», щоб виробляти енергію для окупованого міста Енергодар.

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