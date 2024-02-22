У Білому домі не підтверджують інформацію про нібито відправку Іраном власних ракет Росії у рамках оборонної співпраці між країнами.

Чи могли іранські ракети вже потрапити до Росії

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, наразі Вашингтон та американська розвідка не можуть підтвердити інформацію, щодо відправки іранських балістичних ракет до Росії.

Кірбі підкреслив, що США вже до цього повідомляли про спроби Кремля придбати іранські балістичні ракети в обмін на посилене військове співробітництво.

Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. У нас немає підстав вважати, що вони не будуть доставлені у майбутньому, - зазначив представник Білого дому. Поширити

Кірбі також анонсував оголошення нових санкцій проти Ірану з боку США у відповідь на його продаж зброї Росії, яка використовує іранські озброєння у війні проти України.

Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану та координуватимемо подальші варіанти відповіді з нашими союзниками та партнерами в Європі та інших країнах, - зазначив Кірбі. Поширити

Кірбі також зауважив, що США вже продемонстрували здатність вжити заходів у відповідь на військове партнерство між Росією та Іраном у минулому.

Тому так буде й надалі - у відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії.

Чи могла Росія отримати балістичні ракети від Ірану

За словами екс-командира взводу батальйону "Айдар", ветерана АТО Євгена Дикого, розгортання Росією комплексів "Іскандер" поблизу кордону з Україною свідчить про отримання країною-агресоркою іранських балістичних ракет.

За інформацією ГУР, Росія розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" по кордону з Україною

Збільшення на кілька одиниць пускових установок ворогом є свідченням того, що "їм доїхали іранські ракети".

Він зазначив, що Росія випускає на місяць ракет "Іскандер" десь 10-12 штук.