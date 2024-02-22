США опровергли информацию об отправке Ираном ракет РФ
Категория
Мир
Дата публикации

США опровергли информацию об отправке Ираном ракет РФ

Джон Кирби
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Источник:  Politico

В Белом доме не подтверждают информацию о якобы отправке по Ирану собственных ракет России в рамках оборонного сотрудничества между странами.

Могли ли иранские ракеты уже попасть в Россию

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, в настоящее время Вашингтон и американская разведка не могут подтвердить информацию о отправке иранских баллистических ракет в Россию.

Кирби подчеркнул, что США уже ранее сообщали о попытках Кремля приобрести иранские баллистические ракеты в обмен на усиленное военное сотрудничество.

Мы не видели ни одного подтверждения, что ракеты действительно переместились из Ирана в Россию. У нас нет оснований полагать, что они не будут доставлены в будущем, – отметил представитель Белого дома.

Кирби также анонсировал объявление новых санкций против Ирана со стороны США в ответ на его продажу оружия России, использующего иранские вооружения в войне против Украины.

Мы введем дополнительные санкции против Ирана и координируем дальнейшие варианты ответа с нашими союзниками и партнерами в Европе и других странах, - отметил Кирби.

Кирби также отметил, что США уже продемонстрировали способность принять ответные меры на военное партнерство между Россией и Ираном в прошлом.

Поэтому так будет и дальше – в ответ на постоянную поддержку Ираном жестокой войны России.

Могла ли Россия получить баллистические ракеты от Ирана.

По словам экс-командира взвода батальона "Айдар", ветерана АТО Евгения Дикого, развертывание Россией комплексов "Искандер" вблизи границы с Украиной свидетельствует о получении страной-агрессорой иранских баллистических ракет.

По информации ГУР, Россия развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" по границе с Украиной.

Увеличение на несколько единиц пусковых установок врагом является свидетельством того, что "им доехали иранские ракеты".

Он отметил, что Россия выпускает в месяц ракет "Искандер" около 10-12 штук.

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