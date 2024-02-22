Почему Иран заинтересован в продаже России ракет и дронов — данные экспертов

В начале января 2024 года Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности (БРМД). Продажа оружия Москве является частью усилий Тегерана по получению доходов для поддержки своей ухудшающейся экономики.

Почему Иран заинтересован в продаже России ракет и дронов

Сотрудничество стран вышло на такой уровень после российского полномасштабного вторжения в Украину, благодаря ему иранская экономика развивается, а у Кремля всегда есть ракеты для обстрела украинских городов.

Аналитики ссылаются на материал агентства Reuters, в котором три неназванных иранских источника сообщили, что их страна предоставила России 400 БРМД, включая Fateh-110 и Zolfaghar. По их словам, Иран отправил в РФ по меньшей мере четыре партии таких ракет с тех пор, как страны заключили соглашение об их продаже в конце 2023 года.

Один иранский чиновник заявил, что Тегеран будет продолжать поставлять ракеты Москве, потому что ему "разрешено экспортировать оружие в любую страну". Ведь резолюция Совета Безопасности ООН 2231 приостановила в отношении Ирана санкции, связанные с ядерной программой, и установила даты прекращения запретов, связанных с ракетами и другими вооружениями.

Связанный с Кремлем российский блоггер сообщил 21 февраля, что Иран начал поставки ракет в Россию в начале января, по истечении срока действия ограничений ООН.

Какая выгода для РФ

По подсчетам ISW, Иран может попытаться получить деньги от России в обмен на поставки ракет. Хакерская группа Prana Network опубликовала 4 февраля документы, в которых утверждается, что Кремль платит Тегерану примерно $4,5 млрд в год за импорт иранских дронов серии Shahed.

Предоставление Ираном этих ракетных систем может улучшить способность России преодолевать украинскую противовоздушную оборону, — считают аналитики.

То же кремлевский блоггер заявил, что приобретение иранских ракетных систем позволяет российским силам поражать "отдаленные украинские цели". Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат также отметил, что возможное приобретение Россией баллистических ракет является "серьезной угрозой для Украины".