Иран продал России сотни баллистических ракет — Reuters

Иран активно поставляет России баллистические ракеты — Reuters

Reuters утверждает, что Иран отправил России сотни баллистических ракет класса "земля-земля". Об этом агентству сообщило шесть источников, в том числе три иранских.

Речь идет о предоставлении якобы около 400 ракет малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar.

Эксперты сказали Reuters, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Поставки начались в начале января 2024 года после встреч военных двух стран, – сообщает изданию один из иранских источников. Поделиться

Иранский военный чиновник указал, что уже было по меньшей мере четыре поставки ракет и в ближайшие недели их будет еще больше, но отказался предоставить детали.

Проверить эту информацию независимо невозможно.

В США в начале января заявляли, что они обеспокоены тем, что РФ близка к получению баллистического оружия малой дальности от Ирана в дополнение к уже поступившим из Северной Кореи ракетам, добавляет Reuters.

Как Иран и КНДР с помощью РФ испытывают свои ракеты на Украине

Хотя Северная Корея часто испытывала ядерные ракеты, Украина дает ей уникальную возможность увидеть, как они справляются с реальной боевой ситуацией, говорится в материале Forbes.

Журналисты добавляют, что Иран мог испытать собственные баллистические ракеты во время ударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Испытание иранских ракет в Украине, как отмечают авторы материала, будет не очень интересным Тегерану, однако свою выгоду от передачи России собственных ракет Иран все же получит.

Фарзин Надими, аналитик по обороне и безопасности и научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, считает, что любое будущее использование иранских СРБМ Россией "действительно предоставит ценные данные" о настоящих возможностях этих ракет, особенно против противовоздушной обороны противника, — говорится в материале издания.

ГУР отреагировало на слухи о передаче иранских ракет РФ

Украинские спецслужбы проверяют информацию о возможной передаче Ираном своих баллистических ракет России.

Об этом высказался представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

По словам представителя ГУР, данную информацию проверяют и отслеживают ситуацию.

В то же время источник в спецслужбах назвал передачу иранских ракет России маловероятным. И добавил, что такие факты украинскими спецслужбами не фиксировались.