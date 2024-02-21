Иран продал России сотни баллистических ракет — Reuters

Источники агентства Reuters предоставили информацию о массовых поставках Ирану России ракет класса "земля – земля".
Иран активно поставляет России баллистические ракеты — Reuters
Reuters утверждает, что Иран отправил России сотни баллистических ракет класса "земля-земля". Об этом агентству сообщило шесть источников, в том числе три иранских.
Речь идет о предоставлении якобы около 400 ракет малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar.
Эксперты сказали Reuters, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
Иранский военный чиновник указал, что уже было по меньшей мере четыре поставки ракет и в ближайшие недели их будет еще больше, но отказался предоставить детали.
Проверить эту информацию независимо невозможно.
В США в начале января заявляли, что они обеспокоены тем, что РФ близка к получению баллистического оружия малой дальности от Ирана в дополнение к уже поступившим из Северной Кореи ракетам, добавляет Reuters.
Как Иран и КНДР с помощью РФ испытывают свои ракеты на Украине
Хотя Северная Корея часто испытывала ядерные ракеты, Украина дает ей уникальную возможность увидеть, как они справляются с реальной боевой ситуацией, говорится в материале Forbes.
Журналисты добавляют, что Иран мог испытать собственные баллистические ракеты во время ударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Испытание иранских ракет в Украине, как отмечают авторы материала, будет не очень интересным Тегерану, однако свою выгоду от передачи России собственных ракет Иран все же получит.
Фарзин Надими, аналитик по обороне и безопасности и научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, считает, что любое будущее использование иранских СРБМ Россией "действительно предоставит ценные данные" о настоящих возможностях этих ракет, особенно против противовоздушной обороны противника, — говорится в материале издания.
ГУР отреагировало на слухи о передаче иранских ракет РФ
Украинские спецслужбы проверяют информацию о возможной передаче Ираном своих баллистических ракет России.
Об этом высказался представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.
По словам представителя ГУР, данную информацию проверяют и отслеживают ситуацию.
В то же время источник в спецслужбах назвал передачу иранских ракет России маловероятным. И добавил, что такие факты украинскими спецслужбами не фиксировались.
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