Хакеры узнали реальную стоимость иранских шахедов для РФ

Хакерам из группировки Prana Network удалось взломать почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых хранился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136, которые покупает Россия.

Сколько Россия тратит денег на иранские шахеды

Следует обратить внимание на то, что в документах напрямую не называется тип изготавливаемого продукта.

По словам хакеров, беспилотники проходят в документах под специальным шифром как "моторная лодка типа Dolphin 632".

Цены, указанные в документах:

12 млн рублей (193 тыс. долл.) за борт при покупке 6000 единиц.

18 млн рублей (290 тыс. долл.) за борт при покупке 2000 единиц.

Кроме того, сообщается, что общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долл.).

Какова себестоимость одного иранского «шахеда»

Как удалось узнать хакерам, согласно планам на прошлый год, себестоимость одного «шахеда» достигает 4,4 млн рублей (48,8 тыс. долл.), а реализация, то есть фактическая цена закупки – 14,9 млн рублей (165,5 тыс. долл.).

Разрыв предположительно объясняется заложенными выплатами за лицензионное производство, дополнительными расходами и инвестициями в предприятие.

Что важно понимать, эта информация еще раз опровергает фейки о том, что иранские "шахеды" являются дешёвым оружием.

Следует также напомнить, что еще полгода назад американское издание The Washington Post получило в свое распоряжение внутренние документы о работе завода по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане, который к 2025 году по плану должен выпустить 6000 дронов-камикадзе. "Шахеды".