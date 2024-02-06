Хакери дізналися реальну вартість іранських шахедів для РФ

Хакерам з угрупування Prana Network вдалося зламати поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких зберігався масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136, які купує Росія.

Скільки Росія витрачає грошей на іранські шахеди

Варто звернути увагу на те, що в документах напряму не називається тип продукту, що виготовляється.

За словами хакерів, безпілотники проходять у документах під спеціальним шифром як “моторная лодка типа Dolphin 632”.

Ціни, вказані в документах:

12 млн рублів (193 тис. дол.) за борт при купівлі 6 000 одиниць.

18 млн рублів (290 тис. дол) за борт при купівлі 2 000 одиниць.

Окрім того, наголошується, що загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, 6000 комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн дол).

Якою є собівартість одного іранського «шахеда»

Як вдалося дізнатися хакерам, згідно з планами на минулий рік, собівартість одного «шахеда» сягає 4,4 млн рублів (48,8 тис. дол.), а реалізація, тобто фактична ціна закупівлі — 14,9 млн рублів (165,5 тис. дол).

Розрив імовірно пояснюється закладеними виплатами за ліцензійне виробництво, додатковими витратами та інвестиціями у підприємство.

Що важливо розуміти, ця інформація вкотре спростовує фейки про те, що іранські “шахеди” є дешевою зброєю.

Варто також нагадати, що ще пів року тому американське видання The Washington Post отримало у своє розпорядження внутрішні документи про роботу заводу з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, який до 2025 року за планом має випустити 6000 дронів-камікадзе "Шахеди".