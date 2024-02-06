Влада РФ заявила про атаку дронів на Бєлгородську область

Уночі 6 лютого на території Росії знову гриміли потужні вибухи. Це відбувалося у місті Губкін Бєлгородської області під час нової атаки безпілотників.

“Бавовна” у Бєлгородській області 6 січня. Перші подробиці

Першим про атаку дронів написав губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у своєму Телеграм-каналі.

Він заявив, що було зафіксовано падіння безпілотника та його подальшу детонацію.

Гладков також запевняє, що в результаті вибухів ніхто з місцевого населення не постраждав.

Окрім того, повідомляється, що пошкоджень зазнали чотири приватних домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.

У Міністерстві оборони РФ згодом також оприлюднили заяву про те, що нібито змогли перехопити над Бєлгородською областю сім безпілотників.

Окрім того, також з’явилася інформація про те, що у Москві загорівся та ТЦ “Рив’єра”.

Згідно з останніми даними, пожежу вже змогли приборкати.

Люди публікують у соцмережах відео з місця події.

Буданов натякнув збільшення кількості атак на інфраструктуру РФ

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прогнозує, що атаки українських безпілотників на російську інфраструктуру незабаром справді можуть зрости.

Попри це, начальник ГУР не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури й об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації, — зазначив шеф української розвідки. Кирило Буданов Глава ГУР МО України

За словами Кирила Буданова, вкрай важливим є також той факт, що російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину (війни — ред.)".