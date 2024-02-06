Власти РФ заявили об атаке дронов на Белгородскую область

Ночью 6 февраля на территории России снова гремели мощные взрывы. Это происходило в городе Губкин Белгородской области во время новой атаки беспилотников.

"Бавовна" в Белгородской области 6 января. Первые подробности

Первым об атаке дронов написал губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

Он заявил, что было зафиксировано падение беспилотника и его дальнейшую детонацию.

Гладков также уверяет, что в результате взрывов никто из местного населения не пострадал.

Кроме того, сообщается, что повреждения получили четыре частных домовладения: выбиты окна, иссечены кровли, фасады и ограждения.

В Министерстве обороны РФ впоследствии также обнародовали заявление о том, что якобы смогли перехватить над Белгородской областью семь беспилотников.

Кроме того, появилась информация, что в Москве загорелся и ТЦ "Ривьера".

Согласно последним данным, пожар уже смогли потушить.

Люди публикуют в соцсетях видео с места происшествия.

Буданов намекнул на увеличение количества атак на инфраструктуру РФ

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что количество атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру вскоре действительно может возрасти.

Несмотря на это, начальник ГУР не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников в России, сказав, что такие операции "вполне возможны".

Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации, — отметил шеф украинской разведки. Кирилл Буданов Глава ГУР МО Украины

По словам Кирилла Буданова, крайне важен также тот факт, что российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину (войны — ред.)".